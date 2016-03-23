《全球汇市》美元触及一周高位，受联储官员鹰派讲话提振

* 美元升至3月16日来最高水准 * 联储官员鹰派讲话提振美元 * 美元兑澳元、加元和墨西哥披索大涨逾1% 路透纽约3月23日 - 美元兑一篮子货币周三升至一周高位，因美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话令今年稍晚，可能早至4月就升息 的可能性上升。 美元指数 升约0.4%，报96.044，为3月16日来最高。 近几日，多位美联储官员暗示应升息，升息会令美国投资相对其他货 币更具吸引力，预计会支撑美元。 美元兑石油相关货币普涨，因原油期货重挫逾3%。加元 、澳元 和墨西哥披索 兑美元大跌逾1%。 “美元普涨主要是受到联储官员过去几日的讲话整体基调强劲所推动 。”美银美林汇市策略师Ian Gordon称。 圣路易斯联储总裁布拉德周三在一专访中表示，政策制定者应考虑在 4月下次会议上升息。 周二费城联邦储备银行总裁哈克也表示，有强烈理由需要继续“着手 ”升息，并补充道倾向于今年至少升息三次。 芝加哥联储总裁埃文斯表示周二表示，预计今年升息两次，除非经济 数据远胜预期，或通胀升得比预期快。 周三的走势带动美元重回接近上周美联储会议前的水准。上周美联储 会议上政策制定者下调了升息次数预估，在会后的记者会上，美联储主席 叶伦警告全球经济威胁，这拖累美元遭抛售。 “自上周联储会议后联储官员的讲话，普遍都是在寻求抵消鸽派解读 和声明中鸽派措辞。”Gordon称，“很大程度上是要保留4月和6月会议上 升息的可能性。” 美元兑日圆 在稍早触及一周高位后回稳，因美股转跌，投资人 寻求避险。 投资人转投日圆，也是因在本周五耶稣受难日假期前市场交投清淡， Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Haraji表示。(完)