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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 08:57 BJT

《全球汇市》美元获得支撑，等待或支持美联储官员看法的数据公布

纽约   当日  今年来  2015年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1178  1.1183  -0.04  +2.93  1.0860
    美元/日圆            112.43  112.35  +0.07  -6.54  120.30
    欧元/日圆         125.67  125.62  +0.04  -3.68  130.47
    美元/瑞郎            0.9752  0.9748  +0.04  -2.66  1.0018
    英镑/美元            1.4107  1.4115  -0.06  -4.28  1.4738
    美元/加元            1.3224  1.3203  +0.16  -4.44  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5104  6.5076  +0.04  -0.88  6.5680
    澳元/美元            0.7504  0.7528  -0.32  +3.15  0.7275
    新西兰元/美元        0.6701  0.6700  +0.01  -1.82  0.6825
    澳元/日圆         84.360  84.580  -0.26  -3.72  87.620
    新西兰元/日圆     75.350  75.330  +0.03  -8.09  81.980
    英镑/日圆         158.60  158.60  +0.00 -10.51  177.22
    澳元/新西兰元     1.1193  1.1224  -0.28  +4.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/孙国玉/许娜；审校 张涛/张若琪/李爽)

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