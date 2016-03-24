《全球汇市》美元获得支撑，等待或支持美联储官员看法的数据公布

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1178 1.1183 -0.04 +2.93 1.0860 美元/日圆 112.43 112.35 +0.07 -6.54 120.30 欧元/日圆 125.67 125.62 +0.04 -3.68 130.47 美元/瑞郎 0.9752 0.9748 +0.04 -2.66 1.0018 英镑/美元 1.4107 1.4115 -0.06 -4.28 1.4738 美元/加元 1.3224 1.3203 +0.16 -4.44 1.3839 美元/离岸人民币 6.5104 6.5076 +0.04 -0.88 6.5680 澳元/美元 0.7504 0.7528 -0.32 +3.15 0.7275 新西兰元/美元 0.6701 0.6700 +0.01 -1.82 0.6825 澳元/日圆 84.360 84.580 -0.26 -3.72 87.620 新西兰元/日圆 75.350 75.330 +0.03 -8.09 81.980 英镑/日圆 158.60 158.60 +0.00 -10.51 177.22 澳元/新西兰元 1.1193 1.1224 -0.28 +4.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙国玉/许娜；审校 张涛/张若琪/李爽)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选