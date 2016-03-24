《全球汇市》美元连涨第五日，但数据疲弱令升幅受限

* 美元指数连涨第五日 * 疲弱的美国耐久财和初请失业金数据限制涨幅 * 比利时恐袭击和英国退欧忧虑重压欧元 路透纽约3月24日 - 美元周四小涨，连升第五日，为近一年来最长升 势，但受疲弱的美国经济数据影响，尾盘从高位回落。 美元本周走强，因投资者消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今 年升息两次的可能性。 圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美国离第二次升息“可能不远了 。” 布拉德周三也发表了类似的讲话，他说，最快可能在下月升息。本周 稍早，其他美联储官员也发表类似的鹰派讲话。 “联储决策者本周的鹰派讲话让普遍低估了美国升息风险的市场措手 不及，另外，节前交投萎缩，看似进一步加快了美元的反弹步伐，”West ern Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。 美国金融市场周五因耶稣受难日假期休市。 美元在美国下午的交易中转为持平，受累于“节前的头寸调整”，以 及数据显示，美国耐久财订单减少，上周初请失业金人口小幅增加，Mani mbo说。 稍早，美元 触及八日高位96.364。 美元指数最新报96.133。今日连涨第五日，本周累计上涨略多于1%。 美元兑日圆 上扬0.4%，录得近两周来最大单日百分比涨幅。 欧元兑美元 触及八日低位1.1144美元，本周迄今下跌近1%，布 鲁塞尔周二发生的恐袭事件挫伤对欧元的人气。 欧元兑美元最新跌0.1%，报1.1155美元。 英镑兑美元本周首日上涨，得益于英国零售销售数据胜预期。 本周，美元对英镑上扬超过2%，因在布鲁塞尔袭击事件后，英国退欧 的可能性上升。 市场认为，比利时恐袭增加英国退欧的可能性，进一步拖累英镑和欧 元的表现。 英镑兑美元 最新上扬0.3%，报1.4112美元。(完)