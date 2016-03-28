《全球汇市》美元下滑，美国数据疲弱压制美联储加快升息步幅的预期

* 数据显示美国2月通胀回落

* 美国1月消费者支出被下修

* 关注周二美联储主席叶伦的讲话

路透纽约3月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑，此前美国公布的数据显示通胀回落，消费者支出数据被下修，这打压了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能加快升息步幅的预期。

美国商务部公布，2月消费者支出小增0.1%，1月数据被下修至增长0.1%后，美元指数 从一周半高位96.399回落，降至日低95.836。

数据还显示，上月美国通胀放缓，个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%，较上年同期升1.0%，1月分别为升0.1%和1.2%。

欧元兑美元升至1.1218美元，为3月23日来最高。数据压制了对美联储可能在4月或6月再度升息的预期。上周多位地区联储总裁的鹰派讲话令美联储加快升息步幅的预期升温。

“看来首季经济成长开局不利，这可能对近期升温的联储6月收紧政策预期有所抑制，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

分析师表示，欧洲市场还因复活节后的星期一假期休市，市场成交清淡可能令走势被放大。疲弱的数据足以抑制上周美元指数攀升逾1%的升势。

分析师还指出，交易商在等待周二美联储主席叶伦的讲话。道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示，交易商将判断叶伦是否在重复近期联储官员鹰派的措辞。

本周稍后，美国还将公布更多的经济数据，包括3月非农就业报告和消费者信心数据。

纽约尾盘，美元指数跌0.18%，报95.965，欧元兑美元 升0.28%，报1.1195美元，美元兑瑞郎 跌0.39%，报0.9733瑞郎。

美元兑日圆 升0.27%，报113.35日圆。