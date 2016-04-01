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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 08:46 BJT

《全球汇市》美元指数小跌，静候非农就业报告

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1381  1.1378  +0.03  +4.80  1.0860
    美元/日圆            112.40  112.56  -0.14  -6.57  120.30
    欧元/日圆         127.92  128.07  -0.12  -1.95  130.47
    美元/瑞郎            0.9604  0.9611  -0.07  -4.13  1.0018
    英镑/美元            1.4366  1.4358  +0.06  -2.52  1.4738
    美元/加元            1.2982  1.3004  -0.17  -6.19  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4625  6.4634  -0.01  -1.61  6.5680
    澳元/美元            0.7676  0.7654  +0.29  +5.51  0.7275
    新西兰元/美元        0.6921  0.6903  +0.26  +1.41  0.6825
    澳元/日圆         86.300  86.200  +0.12  -1.51  87.620
    新西兰元/日圆     77.810  77.750  +0.08  -5.09  81.980
    英镑/日圆         161.52  161.64  -0.07  -8.86  177.22
    澳元/新西兰元     1.1086  1.1076  +0.09  +3.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/孙国玉/李春喜； 审校 张涛/白云)

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