《全球汇市》美元疲软，强劲的美国非农数据未能改变市场预期

叶伦上周表示，美联储在推进升息事宜时应谨慎行事，而之前几位美联储官员暗示可能很快再次升息。叶伦的言论打击美元。
但美元全线疲弱并未令英镑受益，英国制造业调查数据疲弱拖累英镑。
英镑兑美元 几无变动，持稳于1.4223美元，上周五下跌0.9%。英镑已经脱离2月底因英国退出欧盟忧虑所及的七年低点1.3836，但走势仍震荡。
澳元兑美元 持平于0.7667美元，距离上周触及的八个月高位0.7723不远，当时大宗商品价格反弹和美元全线走软提振澳元。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1401 1.1386 +0.13 +4.98 1.0860
美元/日圆 111.63 111.65 -0.02 -7.21 120.30
欧元/日圆 127.26 127.22 +0.03 -2.46 130.47
美元/瑞郎 0.9579 0.9573 +0.06 -4.38 1.0018
英镑/美元 1.4227 1.4220 +0.05 -3.47 1.4738
美元/加元 1.3029 1.3009 +0.15 -5.85 1.3839
美元/离岸人民币 6.4686 6.4703 -0.03 -1.51 6.5680
澳元/美元 0.7659 0.7668 -0.12 +5.28 0.7275
新西兰元/美元 0.6899 0.6889 +0.15 +1.08 0.6825
澳元/日圆 85.500 85.670 -0.20 -2.42 87.620
新西兰元/日圆 76.970 77.000 -0.04 -6.11 81.980
英镑/日圆 158.81 158.81 +0.00 -10.39 177.22
澳元/新西兰元 1.1097 1.1119 -0.20 +4.06 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/孙国玉/杜明霞；审校 张涛/李爽/王丽鑫)