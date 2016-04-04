《全球汇市》美元疲软，强劲的美国非农数据未能改变市场预期

叶伦上周表示，美联储在推进升息事宜时应谨慎行事，而之前几位美联储官员暗示可能很快再次升息。叶伦的言论打击美元。

英镑兑美元 几无变动，持稳于1.4223美元，上周五下跌0.9%。英镑已经脱离2月底因英国退出欧盟忧虑所及的七年低点1.3836，但走势仍震荡。