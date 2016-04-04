《全球汇市》美元小幅走软，因市场继续押注美联储将保持鸽派立场

* 美联储主席叶伦的鸽派讲话的后续影响继续重压美元

* 美元兑日圆触及两周低位111.10日圆

路透纽约4月4日 - 美元兑日圆周一触及逾两周最低，兑一篮子主要货币走低，因市场仍预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将保持缓慢升息的步伐。

美元兑日圆 日内触及111.10日圆的低位，美元上周录得近两个月来最差周度表现。分析师称，美联储主席叶伦上周发表的联储在升息问题上宜“谨慎”行事的言论继续重压美元。

美元指数 尾盘跌0.07%，报94.551，距离上周触及的五个半月低位94.319不远。欧元兑美元 尾盘上扬0.04%，报1.1390美元，上周五触及五个半月高位1.1437美元。

“叶伦的讲话继续在市场发酵，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示。

他表示，交易商出脱美元/日圆看涨押注，作为对叶伦鸽派讲话的回应，另一个原因是日本央行的行动不像预期那么温和。

美元指数稍早一度削减跌幅，之前波士顿联储总裁罗森格伦表示，利率期货市场目前的表现暗示，市场预计联储今年只升息一次或者不升息，这“令人意外”。罗森格伦是联储内部典型的鸽派，他表示，市场预期可能被证明“太过悲观”。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，联邦基金利率期货合约周一的表现暗示，交易商预计美联储7月升息的几率为40%。尽管联储在4月和6月也将举行政策会议，但市场认为7月会议上升息的几率远高于之前的两次会议。

考虑到叶伦上周讲话的后续影响，美元后市“将会陷于区间内”，TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone表示。