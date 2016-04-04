《全球汇市》美元小幅走软，因市场继续押注美联储将保持鸽派立场

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
* 美联储主席叶伦的鸽派讲话的后续影响继续重压美元
* 美元兑日圆触及两周低位111.10日圆
路透纽约4月4日 - 美元兑日圆周一触及逾两周最低，兑一篮子主要货币走低，因市场仍预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将保持缓慢升息的步伐。
美元兑日圆 日内触及111.10日圆的低位，美元上周录得近两个月来最差周度表现。分析师称，美联储主席叶伦上周发表的联储在升息问题上宜“谨慎”行事的言论继续重压美元。
美元指数 尾盘跌0.07%，报94.551，距离上周触及的五个半月低位94.319不远。欧元兑美元 尾盘上扬0.04%，报1.1390美元，上周五触及五个半月高位1.1437美元。
“叶伦的讲话继续在市场发酵，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示。
他表示，交易商出脱美元/日圆看涨押注，作为对叶伦鸽派讲话的回应，另一个原因是日本央行的行动不像预期那么温和。
美元指数稍早一度削减跌幅，之前波士顿联储总裁罗森格伦表示，利率期货市场目前的表现暗示，市场预计联储今年只升息一次或者不升息，这“令人意外”。罗森格伦是联储内部典型的鸽派，他表示，市场预期可能被证明“太过悲观”。
根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，联邦基金利率期货合约周一的表现暗示，交易商预计美联储7月升息的几率为40%。尽管联储在4月和6月也将举行政策会议，但市场认为7月会议上升息的几率远高于之前的两次会议。
考虑到叶伦上周讲话的后续影响，美元后市“将会陷于区间内”，TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone表示。
美元兑日圆尾盘下跌0.32%，报111.31日圆。美元兑瑞郎 尾盘上扬0.17%，报0.9591瑞郎，上周触及逾五个月低位0.9547瑞郎。(完)
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报