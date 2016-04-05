《全球汇市》美元兑日圆触及17个月低位，因日本央行压低日圆的能力遭质疑

* 美元兑日圆触及17个月低位109.98日圆

* 欧元兑美元小幅走软

* 交易商静待美联储3月会议记录

路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周二走低，17个月来首次跌至110日圆之下，部分是因担忧全球经济成长。欧元兑美元小跌，因欧洲经济数据欠佳。

美元兑日圆延续跌势，年内迄今累积下跌8.2%，股市回落点燃日圆的最新一轮涨势。美元兑日圆盘中下跌超过1%，触及2014年10月底以来最低109.98日圆。

美元兑日圆 在美国时段晚些时候的交易中削减跌幅，纽约尾盘下跌0.81%，报110.41日圆。美元兑日圆近几个交易日走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周发表鸽派讲话，交易商认为，她的讲话暗示，联储将会放慢今年升息的步伐。

“全球多国的成长步伐可能有所放缓，联邦基金利率上升的路径更趋缓慢可能对日圆有利，”RBS证券的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

分析师还表示，交易商可能对日本央行通过货币刺激举措压低日圆的能力失去了信心。

欧元兑美元 从上周五触及的五个半月高位1.1437美元回落，触及日低1.1337美元，后削减跌幅。欧元兑美元尾盘仅小跌，报1.1381美元。

德国2月工业订单意外下降，加之3月欧元区企业活动几无改善等因素重压欧元，欧元兑美元一度触及日低，因供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国3月非制造业活动增速强于预期。

但欧元稍后削减跌幅，因市场预期，将于周三公布的美联储3月会议记录将会强化联储的鸽派立场，美元因此受创，Oanda的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。

美元指数 尾盘上扬0.15%，报94.655。