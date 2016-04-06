《全球汇市》美元下滑，因预计日本央行不会干预日圆升势及美联储立场鸽派

* 美联储3月货币政策会议记录被视为立场鸽派

* 美元兑日圆触及17个月低点109.36日圆

* 日本首相称各国须避免“任意干预”压低汇率

* 原油库存数据提振商品货币

路透纽约4月6日 - 美元兑日圆周三触及17个月低点，且维持普遍颓势，因预计日本央行不会出手干预，阻止日圆升势，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录证实了联储的鸽派立场。

美元兑日圆 连续第二日跌穿110日圆，盘中触及2014年10月底来最低的109.36日圆。日本首相安倍晋三向华尔街日报(WSJ)表示，各国须避免“任意干预”压低汇率。

上述言论助燃了日本央行可能不会干预，阻止日圆升势的预期。另外，美联储公布的3月货币政策会议记录证实了对联储鸽派立场的预期。两个因素都对美元不利。

美联储会议记录显示，决策者在3月会议上讨论了是否需要在4月会议上升息，但最终达成共识，即考虑到全球经济放缓的风险，联储宜谨慎行事。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.61%，报109.69日圆。今年迄今，美元兑日圆大跌超过8%，部分因联储立场更为鸽派。

“日圆走强是因投资人担心日本央行会对日圆升势视而不见，”衍生品顾问公司Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand表示。另外他指出，“会议记录立场非常鸽派。”

分析师还表示，风险较高的商品货币兑美元走强，因之前数据显示美国上周原油库存意外从纪录高位下滑，带动美国原油期货 跳升超过5%。

“这给风险货币一些提振，是打压美元的因素之一，”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich谈及库存数据时表示。

商品货币澳元兑美元 尾盘升0.73%，报0.76美元。

欧元兑美元 尾盘升0.16%，报1.1400美元，日高为1.1432美元，接近上周五触及的五个半月高位1.1437美元。美元兑瑞郎 跌至约五个半月低点0.9532瑞郎。