《全球汇市》美元兑日圆跌至17个月新低，因预计日本央行不会干预市场

* 美元兑日圆跌至107.71日圆的17个月新低

* 分析师预计日本央行不会干预市场

* 欧元兑美元下跌，此前触及近六个月高位

* 预计美元年底前略微走高-路透调查

路透纽约4月7日 - 美元兑日圆周四跌穿108日圆，为17个月来首次，因预计日本央行不会干预市场，欧元兑美元下滑，因欧洲央行可能会持更鸽派立场。

美元兑日圆最多下跌1.6%，至107.71日圆，为2014年10月底以来最低，后在尾盘交易中部分缩小跌幅。

分析师称，日本央行没有暗示其将入市阻止日圆上涨，投资者不得不放弃长期持有的日圆看空押注。

“投资者现在预计日本决策者不会像预期的那样给美元/日圆提供支撑，”瑞士信贷外汇策略部全球负责人Shahab Jalinoos称，“这制造了一些混淆，当然，谨慎的风险管理建议，人们应该减少看空头寸。”

美元兑日圆今年已经下跌近10%，过去一周跌幅约为3%。

日本央行总裁黑田东彦在日本央行分行负责人季度会议上称，为达到2%的通胀目标，央行准备好在必要时采取进一步货币宽松措施。

但他还指出，日本经济持续温和复苏，并已成为了一种趋势。名古屋分行负责人称，日本汽车出口依然强劲，日圆最近的上涨没有带来大的影响

欧元兑美元 从1.1453美元的近六个月最高位下跌，盘中低见1.1338美元，最新下跌0.2%，报1.1375美元。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，投资者也许正在为欧洲央行实施更多刺激措施，以对抗欧元最近上涨的可能性做准备。

“欧洲央行不会乐见最近欧元接近1.15美元的表现，”Esiner称，“这可能暗示，欧洲央行可能想采取更加鸽派的立场。”

美元指数 最新上涨0.08%，报94.501，高于稍早触及的近六个月低位94.015。