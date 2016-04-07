《全球汇市》美元兑日圆跌至17个月新低，因预计日本央行不会干预市场

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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* 美元兑日圆跌至107.71日圆的17个月新低
* 分析师预计日本央行不会干预市场
* 欧元兑美元下跌，此前触及近六个月高位
* 预计美元年底前略微走高-路透调查
路透纽约4月7日 - 美元兑日圆周四跌穿108日圆，为17个月来首次，因预计日本央行不会干预市场，欧元兑美元下滑，因欧洲央行可能会持更鸽派立场。
美元兑日圆最多下跌1.6%，至107.71日圆，为2014年10月底以来最低，后在尾盘交易中部分缩小跌幅。
分析师称，日本央行没有暗示其将入市阻止日圆上涨，投资者不得不放弃长期持有的日圆看空押注。
“投资者现在预计日本决策者不会像预期的那样给美元/日圆提供支撑，”瑞士信贷外汇策略部全球负责人Shahab Jalinoos称，“这制造了一些混淆，当然，谨慎的风险管理建议，人们应该减少看空头寸。”
美元兑日圆今年已经下跌近10%，过去一周跌幅约为3%。
日本央行总裁黑田东彦在日本央行分行负责人季度会议上称，为达到2%的通胀目标，央行准备好在必要时采取进一步货币宽松措施。
但他还指出，日本经济持续温和复苏，并已成为了一种趋势。名古屋分行负责人称，日本汽车出口依然强劲，日圆最近的上涨没有带来大的影响
欧元兑美元 从1.1453美元的近六个月最高位下跌，盘中低见1.1338美元，最新下跌0.2%，报1.1375美元。
Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，投资者也许正在为欧洲央行实施更多刺激措施，以对抗欧元最近上涨的可能性做准备。
“欧洲央行不会乐见最近欧元接近1.15美元的表现，”Esiner称，“这可能暗示，欧洲央行可能想采取更加鸽派的立场。”
美元指数 最新上涨0.08%，报94.501，高于稍早触及的近六个月低位94.015。
但根据周四发布的一项路透调查，预计美元兑欧元和日圆在年底前会微幅上涨。(完)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5