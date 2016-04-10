更新版 1-《全球汇市》日圆普跌，因日本财务大臣警告可能干预汇市

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 美元兑日圆在挫至17个月低位后跌势暂缓
* 日本财务大臣对日圆快速升值发出警告
* 空头回补为美元/日圆提供短期支撑 (新增文后表格)
路透纽约4月8日 - 日圆在本周稍早走强后周五普跌，受累于日本财务大臣在隔夜时段警告称，政府可能干预汇市压低日圆。
全球股市和油价上涨也提振市场风险胃纳，削弱对日圆的避险需求。
日圆兑美元周四急升多达2%。日本财务大臣麻生太郎周五一早对此做出回应，他警告称，日圆快速升值“不合时宜，”日圆呈“一边倒”走势。
过去，日本当局在暗示将会干预汇市时也使用了类似的措辞。尽管日圆兑美元飙升至17个月高位，但投资者预计，至少在下周20国集团(G20)会议结束前，日本决策者不会做出任何汇率决定。
“在考虑是否干预汇市时，日圆上涨的速度比价位更为重要，”德意志银行驻纽约的外汇策略部全球主管Alan Ruskin表示。
“即便美元/日圆跌至105日圆，仍远高于中期估值水平，而市场认为日圆的中期估值可能也过高。只有日圆攀升的速度与日本经济，甚至可能是全球经济发展不相符的情况下，日本政府才有更为充分的理由干预汇市。”
纽约尾盘，美元兑日圆 小跌0.1%，报108.26美元。本周，美元兑日圆累积回落3.0%，为2月中以来最差周度表现。
年内迄今，日圆兑美元已累积攀升逾11%，有望录得六年来最大年度涨幅。
美元指数 下跌0.3 %，报94.231。美元兑瑞郎跌至0.9538瑞郎，兑加元 回落至1.2988加元。
周四公布的一项路透调查显示，策略师预计，从2014年中开始的美元普涨势头已接近尾声，未来一年仅会小涨。
欧元兑美元 升0.2%，报1.1398美元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，联储将以循序渐进的步伐升息，部分缓解美元承受的压力。
叶伦上周发表讲话称，鉴于美国经济面临的全球风险，联储在升息问题上宜谨慎行事。这是导致美元兑欧元和日圆在过去10日大跌的最主要原因。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1399 1.1375 +0.21 +4.96 1.0860
美元/日圆 108.03 108.20 -0.16 -10.20 120.30
欧元/日圆 123.12 123.10 +0.02 -5.63 130.47
美元/瑞郎 0.9528 0.9554 -0.27 -4.89 1.0018
英镑/美元 1.4122 1.4054 +0.48 -4.18 1.4738
美元/加元 1.2986 1.3143 -1.19 -6.16 1.3839
美元/离岸人民币 6.4780 6.4848 -0.10 -1.37 6.5680
澳元/美元 0.7550 0.7501 +0.65 +3.78 0.7275
欧元/瑞郎 1.0868 1.0873 -0.05 -0.17 1.0886
欧元/英镑 0.8062 0.8090 -0.35 +9.43 0.7367
新西兰元/美元 0.6792 0.6775 +0.25 -0.48 0.6825
美元/挪威克朗 8.2344 8.3167 -0.99 -6.85 8.8398
欧元/挪威克朗 9.3893 9.4680 -0.83 -2.21 9.6011
美元/瑞典克朗 8.1512 8.1673 -0.20 -3.50 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.2941 9.2912 +0.03 +1.35 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。