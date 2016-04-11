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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 04:45 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下跌，因投资者认为美元/日圆走势仍偏下行

* 日本官员对日圆的“一边倒”走势再次发出警告

* 市场对近期的干预威胁仍持怀疑态度

路透纽约4月11日 - 美元兑日圆周一下滑，兑其它货币普遍下行，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话使市场对年内升息不抱太大希望，使美元继续承压。

美元兑日圆继前夜触及17个月低位后一度上涨，因日本警告可能干预市场以推低日圆。但涨势没能持续，因美元/日圆走势仍偏向于下行。

“市场不愿消化任何美联储升息预期，所以美元兑日圆下跌，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Vassili　Serebriakov称。他预计美元兑日圆会测试105日圆关键水平。

纽约尾盘，美元兑日圆 下跌0.1%，报107.97日圆。稍早美元跌至107.64日圆，为2014年10月以来最低。美元兑日圆已连跌三周。

日本内阁官房长官菅义伟稍早对日圆最近上涨发出警告，激发了部分投资者出脱卖出美元/日圆的一边倒交易，后日圆卖压得到缓解。

菅义伟前夜称，20国集团同意避免货币竞争性贬值并不意味着，日本不能干预汇率走势。日本政府过去警告要干预市场时也曾这样说。

日本当局干预汇市是为了抑制市场的波动性，菅义伟补充道，“日圆在两个月内升至103日圆是一回事，在两日内升到103日圆又是另一回事。”

欧元兑日圆 基本持稳，报123.14日圆，欧元兑美元 也持平于1.1405美元。

多位美联储决策者将于本周发表讲话，但分析师对他们的讲话能重燃今年升息预期不抱希望。美联储将于4月26-27日召开下次政策会议。

达拉斯联储总裁柯普朗周一称，基于当前的美国数据，他不支持升息。

美元指数尾盘下跌0.3%，报93.972。 (完)

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