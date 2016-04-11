《全球汇市》美元兑日圆下跌，因投资者认为美元/日圆走势仍偏下行

全球金市：金价从八周高点回落，因美元反弹
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 日本官员对日圆的“一边倒”走势再次发出警告
* 市场对近期的干预威胁仍持怀疑态度
路透纽约4月11日 - 美元兑日圆周一下滑，兑其它货币普遍下行，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话使市场对年内升息不抱太大希望，使美元继续承压。
美元兑日圆继前夜触及17个月低位后一度上涨，因日本警告可能干预市场以推低日圆。但涨势没能持续，因美元/日圆走势仍偏向于下行。
“市场不愿消化任何美联储升息预期，所以美元兑日圆下跌，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Vassili Serebriakov称。他预计美元兑日圆会测试105日圆关键水平。
纽约尾盘，美元兑日圆 下跌0.1%，报107.97日圆。稍早美元跌至107.64日圆，为2014年10月以来最低。美元兑日圆已连跌三周。
日本内阁官房长官菅义伟稍早对日圆最近上涨发出警告，激发了部分投资者出脱卖出美元/日圆的一边倒交易，后日圆卖压得到缓解。
菅义伟前夜称，20国集团同意避免货币竞争性贬值并不意味着，日本不能干预汇率走势。日本政府过去警告要干预市场时也曾这样说。
日本当局干预汇市是为了抑制市场的波动性，菅义伟补充道，“日圆在两个月内升至103日圆是一回事，在两日内升到103日圆又是另一回事。”
欧元兑日圆 基本持稳，报123.14日圆，欧元兑美元 也持平于1.1405美元。
多位美联储决策者将于本周发表讲话，但分析师对他们的讲话能重燃今年升息预期不抱希望。美联储将于4月26-27日召开下次政策会议。
达拉斯联储总裁柯普朗周一称，基于当前的美国数据，他不支持升息。
美元指数尾盘下跌0.3%，报93.972。 (完)
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6