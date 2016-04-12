更正-《全球汇市》美元兑日圆反弹，因股市和油价上涨提振风险意愿

(更正：正文第七段译文有误，应为“六个月高位”，而非“六个月低位”。第九段应为“欧元兑美元触及关键阻力位”，而非“美元兑欧元触及关键阻力位”。)

* 美元兑日圆从约一年半低位反弹

* 商品货币跟随油价攀升

* 美元指数从近八个月低位回升

路透纽约4月12日 - 美元兑避险日圆周二反弹，因股市和油价上扬提振风险意愿，在之前一天曾触及约一年半最低。

有导报称，在周日备受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已就冻产达成一致。消息扶助全球油价攀升至四个月高位，并带动能源股上扬。

投资者信心增强推动美元兑日圆触及日高108.78日圆，昨日美元兑日圆跌至2014年10月底以来最低107.61日圆。今年头三个月，日圆录得2009年底以来最佳季度表现。

“在股市上扬、油价飞涨的时候，没有人需要日圆，”花旗集团驻纽约的董事总经理兼G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。

美元兑加元、墨西哥披索、俄罗斯卢布、以及澳元和新西兰元等商品货币走软。美元兑墨西哥披索 回落超过1%，至八日低位17.4423披索。

俄罗斯和沙特达成冻产协议的报导对“人气产生重大影响”，推动商品货币走高，BK Asset Management的董事总经理Boris Schlossberg表示。

欧元兑美元 小跌，尾盘下跌0.14%，报1.1390美元，盘中触及约六个月高位1.1464美元。

过去数周，美元普跌，美元指数年内迄今累积下跌近4.7%，因投资者推后对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次升息时间的预期。

“欧元兑美元触及关键阻力位，市场正在等待下一个刺激因素出现，无论是美联储还是欧洲央行的消息，都可能影响美元/欧元走势，”BK的Schlossberg表示。

美元指数 尾盘上扬0.06%，稍早触及近八个月最低93.627。