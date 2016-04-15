《全球汇市》美元持坚且周线料录得涨幅，关注G20会议

谈及日本南部熊本市发生的强烈地震时，黑田东彦称央行正与其他部门密切合作以免银 行运作受到干扰。他说，目前尚无关于资金结算系统被干扰的报告。 黑田东彦是在抵达华盛顿参加G20会议时发表上述评论，本次会议可能会关注汇率问题 。 美元对美国公布的通胀数据反应不大。美国3月消费者物价几无增长，基础通胀放缓， 表明态度谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内没有升息的迫切性。3月消费者物 价指数(CPI)升0.1%，抵消了上周初请失业金人口降至42年半低位的影响。 美国上个月物价升幅低于预期，印证了美联储主席叶伦近期对经济增长和通胀步伐的警 告。在3月会议后，美联储官员普遍将今年升息预期次数从四次降至两次。 英镑兑美元 小跌0.1%至1.4136美元，英国央行宣布维持利率在0.5%不变后，英 镑隔夜触及1.4091的低点。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1253 1.1266 -0.12 +3.62 1.0860 美元/日圆 109.68 109.37 +0.28 -8.83 120.30 欧元/日圆 123.41 123.24 +0.14 -5.54 130.65 美元/瑞郎 0.9672 0.9663 +0.09 -3.45 1.0018 英镑/美元 1.4140 1.4153 -0.09 -4.06 1.4738 美元/加元 1.2825 1.2843 -0.14 -7.33 1.3839 美元/离岸人民币 6.4945 6.4910 +0.05 -1.12 6.5680 澳元/美元 0.7687 0.7695 -0.10 +5.66 0.7275 新西兰元/美元 0.6853 0.6842 +0.16 +0.41 0.6825 澳元/日圆 84.300 84.160 +0.17 -3.68 87.520 新西兰元/日圆 75.160 74.830 +0.44 -8.45 82.100 英镑/日圆 155.07 154.79 +0.18 -12.54 177.30 澳元/新西兰元 1.1210 1.1225 -0.13 +5.31 1.0645 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (翻译 李春喜/白云/张荻； 审校 戴素萍/杜明霞/于春红)