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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 09:02 BJT

《全球汇市》美元持坚且周线料录得涨幅，关注G20会议

谈及日本南部熊本市发生的强烈地震时，黑田东彦称央行正与其他部门密切合作以免银
行运作受到干扰。他说，目前尚无关于资金结算系统被干扰的报告。
    
    黑田东彦是在抵达华盛顿参加G20会议时发表上述评论，本次会议可能会关注汇率问题
。
    
    美元对美国公布的通胀数据反应不大。美国3月消费者物价几无增长，基础通胀放缓，
表明态度谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内没有升息的迫切性。3月消费者物
价指数(CPI)升0.1%，抵消了上周初请失业金人口降至42年半低位的影响。 
    
    美国上个月物价升幅低于预期，印证了美联储主席叶伦近期对经济增长和通胀步伐的警
告。在3月会议后，美联储官员普遍将今年升息预期次数从四次降至两次。
    
    英镑兑美元 小跌0.1%至1.4136美元，英国央行宣布维持利率在0.5%不变后，英
镑隔夜触及1.4091的低点。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1253  1.1266  -0.12  +3.62  1.0860
    美元/日圆            109.68  109.37  +0.28  -8.83  120.30
    欧元/日圆        123.41  123.24  +0.14  -5.54  130.65
    美元/瑞郎            0.9672  0.9663  +0.09  -3.45  1.0018
    英镑/美元            1.4140  1.4153  -0.09  -4.06  1.4738
    美元/加元            1.2825  1.2843  -0.14  -7.33  1.3839
    美元/离岸人民币    6.4945  6.4910  +0.05  -1.12  6.5680
    澳元/美元            0.7687  0.7695  -0.10  +5.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.6853  0.6842  +0.16  +0.41  0.6825
    澳元/日圆        84.300  84.160  +0.17  -3.68  87.520
    新西兰元/日圆    75.160  74.830  +0.44  -8.45  82.100
    英镑/日圆        155.07  154.79  +0.18 -12.54  177.30
    澳元/新西兰元    1.1210  1.1225  -0.13  +5.31  1.0645
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (翻译 李春喜/白云/张荻； 审校 戴素萍/杜明霞/于春红)

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