更新版 1-《全球汇市》美元走软，因油价下跌和消费者信心疲弱

* 美元兑日圆录得逾一周来最大单日跌幅 * 关注多哈产油国会议 (新增文末表格) 路透纽约4月15日 - 美元周五普跌，因油价在周末产油国多哈会议前下滑，且美国消费 者信心数据疲弱，限制了风险胃纳，激发投资者买入日圆等避险货币。 美元指数在连续两日上涨后下跌，美元兑日圆录得逾一周来最大单日跌幅。 “对多哈磋商可能有些不安，”丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。 以主要原油出口国沙特和俄罗斯为首的产油国，周日在多哈讨论将产量冻结在当前水平 ，以限制供应过量，这将是15年来石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国第一次协同行 动。 美国原油 下跌2.8%，结算报价每桶40.34美元。 周五发布的疲弱的消费者信心数据也重压美元，打击了风险意愿。密歇根大学消费者信 心指数4月初值为89.7，预估为92.0。 在尾盘交易中，美元指数 下滑0.2%，报94.683，但本周上涨0.5%。 美元兑日圆 下跌0.6%，报108.72日圆，为自4月7日以来最大单日跌幅，美元兑日 圆今年至今下跌近10%，可能录得2010年以来最差年度表现。 丹麦丹斯克银行在一份研究报告中称，考虑到日本数据疲弱，薪资谈判直指薪资增长放 缓，日本央行可能不得不在4月会议上采取行动，预计日本央行会将已经为负的利率进一步 下调20个基点，至负0.3%。 “这超出了市场已消化的预期，我们认为，这将导致美元/日圆企稳，预计美元/日元会 逐步反弹，”丹斯克银行称。 欧元 上涨0.2%，报1.1284美元，在连续三日下跌后上涨。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1280 1.1266 +0.12 +3.87 1.0860 美元/日圆 108.73 109.37 -0.59 -9.62 120.30 欧元/日圆 122.71 123.22 -0.41 -5.95 130.47 美元/瑞郎 0.9669 0.9663 +0.06 -3.48 1.0018 英镑/美元 1.4194 1.4153 +0.29 -3.69 1.4738 美元/加元 1.2819 1.2843 -0.19 -7.37 1.3839 美元/离岸人民币 6.4828 6.4910 -0.13 -1.30 6.5680 澳元/美元 0.7719 0.7695 +0.31 +6.10 0.7275 欧元/瑞郎 1.0920 1.0890 +0.28 +0.31 1.0886 欧元/英镑 0.7940 0.7955 -0.19 +7.78 0.7367 新西兰元/美元 0.6914 0.6842 +1.05 +1.30 0.6825 美元/挪威克朗 8.2500 8.2283 +0.26 -6.67 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3160 9.2755 +0.44 -2.97 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1328 8.1297 +0.04 -3.71 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.1734 9.1607 +0.14 +0.03 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)