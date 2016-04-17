版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 17日 星期日 09:17 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元走软，因油价下跌和消费者信心疲弱

* 美元兑日圆录得逾一周来最大单日跌幅
    * 关注多哈产油国会议

 (新增文末表格)
    路透纽约4月15日 - 美元周五普跌，因油价在周末产油国多哈会议前下滑，且美国消费
者信心数据疲弱，限制了风险胃纳，激发投资者买入日圆等避险货币。
    
    美元指数在连续两日上涨后下跌，美元兑日圆录得逾一周来最大单日跌幅。
    
    “对多哈磋商可能有些不安，”丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。
    
    以主要原油出口国沙特和俄罗斯为首的产油国，周日在多哈讨论将产量冻结在当前水平
，以限制供应过量，这将是15年来石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国第一次协同行
动。
    
    美国原油 下跌2.8%，结算报价每桶40.34美元。
    
    周五发布的疲弱的消费者信心数据也重压美元，打击了风险意愿。密歇根大学消费者信
心指数4月初值为89.7，预估为92.0。
    
    在尾盘交易中，美元指数 下滑0.2%，报94.683，但本周上涨0.5%。
    
    美元兑日圆 下跌0.6%，报108.72日圆，为自4月7日以来最大单日跌幅，美元兑日
圆今年至今下跌近10%，可能录得2010年以来最差年度表现。
    
    丹麦丹斯克银行在一份研究报告中称，考虑到日本数据疲弱，薪资谈判直指薪资增长放
缓，日本央行可能不得不在4月会议上采取行动，预计日本央行会将已经为负的利率进一步
下调20个基点，至负0.3%。
    
    “这超出了市场已消化的预期，我们认为，这将导致美元/日圆企稳，预计美元/日元会
逐步反弹，”丹斯克银行称。

　　欧元 上涨0.2%，报1.1284美元，在连续三日下跌后上涨。

                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1280   1.1266   +0.12   +3.87   1.0860
    美元/日圆            108.73   109.37   -0.59   -9.62   120.30
    欧元/日圆         122.71   123.22   -0.41   -5.95   130.47
    美元/瑞郎            0.9669   0.9663   +0.06   -3.48   1.0018
    英镑/美元            1.4194   1.4153   +0.29   -3.69   1.4738
    美元/加元            1.2819   1.2843   -0.19   -7.37   1.3839
    美元/离岸人民币    6.4828   6.4910   -0.13   -1.30   6.5680
    澳元/美元            0.7719   0.7695   +0.31   +6.10   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0920   1.0890   +0.28   +0.31   1.0886
    欧元/英镑         0.7940   0.7955   -0.19   +7.78   0.7367
    新西兰元/美元        0.6914   0.6842   +1.05   +1.30   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2500   8.2283   +0.26   -6.67   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3160   9.2755   +0.44   -2.97   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.1328   8.1297   +0.04   -3.71   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.1734   9.1607   +0.14   +0.03   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐