《全球汇市》产油国会议让人失望，商品货币受创而日圆上涨

Murata表示，“干预日圆汇率实际上已变得非常困难。”他意指美国财长杰克卢上周末的言论。

日本当局表明担忧日圆升势过剧，或须进场干预，但却遭到美国冷遇，杰克卢周五表示，他不认为汇市出现任何无序波动。

Murata并称，日本股市疲弱可能会打压日本机构投资者的风险偏好，使他们对海外投资更为谨慎。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1282 1.1280 +0.02 +3.89 1.0860

美元/日圆 108.01 108.73 -0.66 -10.22 120.30

欧元/日圆 121.89 122.71 -0.67 -6.58 130.47

美元/瑞郎 0.9669 0.9669 +0.00 -3.48 1.0018

英镑/美元 1.4168 1.4194 -0.18 -3.87 1.4738

美元/加元 1.2946 1.2819 +0.99 -6.45 1.3839

美元/离岸人民币 6.4904 6.4828 +0.12 -1.18 6.5680

澳元/美元 0.7669 0.7719 -0.65 +5.42 0.7275

新西兰元/美元 0.6916 0.6914 +0.03 +1.33 0.6825

澳元/日圆 82.870 83.980 -1.32 -5.42 87.620

新西兰元/日圆 74.720 75.160 -0.59 -8.86 81.980

英镑/日圆 153.06 154.47 -0.91 -13.63 177.22

澳元/新西兰元 1.1087 1.1154 -0.60 +3.97 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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