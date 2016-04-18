《全球汇市》美元走软，因原油冻产会谈破裂的影响消退提振风险意愿

* 油市供应忧虑缓和，商品货币反弹

* 澳元兑美元触及近10个月高位

* 欧洲央行会议前欧元兑美元上涨

路透纽约4月18日 - 美元兑多数货币周一走软，此前产油国未能达成冻产协议产生的冲击消退，提振风险意愿，且交易商再度关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)的鸽派立场因素。

澳元、新西兰元、加元和俄罗斯卢布等商品货币兑美元由跌转升，周日产油国多哈会议未能达成冻产协议后商品货币下滑。

澳元兑美元 触及近10个月高位0.7759美元，之前跌至近一周低点0.7594美元。分析师表示，科威特油气行业工人罢工对油价有支撑作用，扶助澳元，而风险意愿增强也提振澳元。

“风险意愿对油市的负面消息显示出相当的韧性，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“感觉好像对全球经济成长忧虑可能有所减轻。”

分析师表示，尽管因风险意愿增强，美元兑避险日圆小涨，但兑其他主要货币下滑，因交易商认为美联储对今年升息将保持谨慎。

“目前趋势是流向美元颓势，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“市场现确信美联储肯定要比他们年初预期得更鸽派。”

纽约联储总裁杜德利周一的讲话巩固了美联储的鸽派基调，称美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。

形成对比的是，分析师表示，欧洲央行在打压欧元上可能已经黔驴技穷。周四欧洲央行将在法兰克福开会。分析师表示，对欧洲央行对进一步打压欧元可能有困难的观点，以及美联储对通胀温和的预期扶助欧元兑美元上涨。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.27%，报1.1312美元，日高报1.1332美元。