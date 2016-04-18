《全球汇市》美元走软，因原油冻产会谈破裂的影响消退提振风险意愿

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 油市供应忧虑缓和，商品货币反弹
* 澳元兑美元触及近10个月高位
* 欧洲央行会议前欧元兑美元上涨
路透纽约4月18日 - 美元兑多数货币周一走软，此前产油国未能达成冻产协议产生的冲击消退，提振风险意愿，且交易商再度关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)的鸽派立场因素。
澳元、新西兰元、加元和俄罗斯卢布等商品货币兑美元由跌转升，周日产油国多哈会议未能达成冻产协议后商品货币下滑。
澳元兑美元 触及近10个月高位0.7759美元，之前跌至近一周低点0.7594美元。分析师表示，科威特油气行业工人罢工对油价有支撑作用，扶助澳元，而风险意愿增强也提振澳元。
“风险意愿对油市的负面消息显示出相当的韧性，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“感觉好像对全球经济成长忧虑可能有所减轻。”
分析师表示，尽管因风险意愿增强，美元兑避险日圆小涨，但兑其他主要货币下滑，因交易商认为美联储对今年升息将保持谨慎。
“目前趋势是流向美元颓势，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“市场现确信美联储肯定要比他们年初预期得更鸽派。”
纽约联储总裁杜德利周一的讲话巩固了美联储的鸽派基调，称美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。
形成对比的是，分析师表示，欧洲央行在打压欧元上可能已经黔驴技穷。周四欧洲央行将在法兰克福开会。分析师表示，对欧洲央行对进一步打压欧元可能有困难的观点，以及美联储对通胀温和的预期扶助欧元兑美元上涨。
欧元兑美元 纽约尾盘升0.27%，报1.1312美元，日高报1.1332美元。
美元指数 跌0.22%，报94.486，美元兑瑞郎 跌0.27%，报0.9643瑞郎。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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