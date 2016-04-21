《全球汇市》欧洲央行会议前欧元承压，美元获得喘息

由于欧元呈守势，美元指数 悉数扳回周二的跌势，上涨约0.1%，脱离周二低点93.926。
原油价格脱离本周稍早所及低位，但仍受累于全球供应过剩忧虑，因俄罗斯和伊朗表示准备进一步增产，同时美国库存小幅增加。
这遏制了商品货币的近期涨势。澳元兑美元 涨0.2%至0.7807，但低于昨日所及10个月高位0.7830。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1290 1.1295 -0.04 +3.96 1.0860
美元/日圆 109.71 109.83 -0.11 -8.80 120.30
欧元/日圆 123.88 124.07 -0.15 -5.05 130.47
美元/瑞郎 0.9711 0.9718 -0.07 -3.06 1.0018
英镑/美元 1.4341 1.4331 +0.07 -2.69 1.4738
美元/加元 1.2640 1.2653 -0.10 -8.66 1.3839
美元/离岸人民币 6.4839 6.4812 +0.04 -1.28 6.5680
澳元/美元 0.7806 0.7793 +0.17 +7.30 0.7275
新西兰元/美元 0.6972 0.6976 -0.06 +2.15 0.6825
澳元/日圆 85.680 85.570 +0.13 -2.21 87.620
新西兰元/日圆 76.510 76.590 -0.10 -6.67 81.980
英镑/日圆 157.37 157.40 -0.02 -11.20 177.22
澳元/新西兰元 1.1194 1.1160 +0.30 +4.97 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 汪红英/张荻/高琦/李婷仪/许娜；审校 王颖/李春喜/杜明霞/王丽鑫/白云)