更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元在德拉吉讲话后上涨，兑日圆下滑

* 美元兑欧元在欧洲央行会议后反弹 * 分析师预计欧洲央行将在必要时加大刺激 * 美元兑日圆下跌，因风险意愿减弱 (新增报价表) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周四转跌，交易员预计，若有需要，欧洲央行最终将采 取进一步的刺激措施；日圆反弹，因风险意愿减弱。 欧元兑美元 最新下跌0.04%，报1.1290美元，接近盘中低位1.1271美元，盘中受 欧洲央行总裁德拉吉讲话提振触及1.1394美元的九日高位。 欧洲央行决定维持关键利率不变，总裁德拉吉在会后的新闻发布会上讲话，没有理会德 国对其超宽松货币政策的批评，誓言“只要有需要”就会使用所有可能的政策工具。 欧元最初反弹，因预计欧洲央行不会很快增加刺激措施，但越来越多的人相信，央行最 终会在晚些时候增加刺激措施，这将欧元压低。 “市场相信，如果有必要，欧洲央行将采取更多措施，”瑞穗实业银行外汇策略师Sire en Harajli称。 一些分析师还称，市场在等待下周的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，如果 联储发表鹰派声明，预计美元会走强。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周四的走势暗示，交易员预计美联储6月 升息的几率仅为23%。联储升息将提振美元走高，因将带动投资资金流入美国。 美元兑避险的日圆四日来首次下跌，因风险意愿上升势头遇阻。美国股市周四下跌，周 三曾接近纪录高位。油价 也下挫。 美元兑日圆 纽约尾盘下跌0.35%，报109.44日圆，盘中稍早触及两周高位的109.8 9日圆。 美元指数 尾盘上涨0.11%，报94.592。美元兑瑞郎 上涨0.23%，报0.9740瑞 郎，接近逾三周高位的0.9751瑞郎。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1286 1.1295 -0.08 +3.92 1.0860 美元/日圆 109.44 109.83 -0.36 -9.03 120.30 欧元/日圆 123.52 124.07 -0.44 -5.33 130.47 美元/瑞郎 0.9748 0.9718 +0.31 -2.70 1.0018 英镑/美元 1.4321 1.4331 -0.07 -2.83 1.4738 美元/加元 1.2734 1.2653 +0.64 -7.98 1.3839 美元/离岸人民币 6.4867 6.4812 +0.08 -1.24 6.5680 澳元/美元 0.7737 0.7793 -0.72 +6.35 0.7275 欧元/瑞郎 1.1005 1.0980 +0.23 +1.09 1.0886 欧元/英镑 0.7879 0.7877 +0.03 +6.95 0.7367 新西兰元/美元 0.6910 0.6976 -0.95 +1.25 0.6825 美元/挪威克朗 8.2040 8.1147 +1.10 -7.19 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2591 9.1672 +1.00 -3.56 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1405 8.1293 +0.14 -3.62 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.1915 9.1797 +0.13 +0.23 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)