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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 06:10 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元在德拉吉讲话后上涨，兑日圆下滑

* 美元兑欧元在欧洲央行会议后反弹
    * 分析师预计欧洲央行将在必要时加大刺激
    * 美元兑日圆下跌，因风险意愿减弱

 (新增报价表)
    路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周四转跌，交易员预计，若有需要，欧洲央行最终将采
取进一步的刺激措施；日圆反弹，因风险意愿减弱。
    
    欧元兑美元 最新下跌0.04%，报1.1290美元，接近盘中低位1.1271美元，盘中受
欧洲央行总裁德拉吉讲话提振触及1.1394美元的九日高位。
    
    欧洲央行决定维持关键利率不变，总裁德拉吉在会后的新闻发布会上讲话，没有理会德
国对其超宽松货币政策的批评，誓言“只要有需要”就会使用所有可能的政策工具。 
    
    欧元最初反弹，因预计欧洲央行不会很快增加刺激措施，但越来越多的人相信，央行最
终会在晚些时候增加刺激措施，这将欧元压低。
    
    “市场相信，如果有必要，欧洲央行将采取更多措施，”瑞穗实业银行外汇策略师Sire
en Harajli称。
    
    一些分析师还称，市场在等待下周的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，如果
联储发表鹰派声明，预计美元会走强。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周四的走势暗示，交易员预计美联储6月
升息的几率仅为23%。联储升息将提振美元走高，因将带动投资资金流入美国。
    
    美元兑避险的日圆四日来首次下跌，因风险意愿上升势头遇阻。美国股市周四下跌，周
三曾接近纪录高位。油价  也下挫。
    
    美元兑日圆 纽约尾盘下跌0.35%，报109.44日圆，盘中稍早触及两周高位的109.8
9日圆。
    
    美元指数 尾盘上涨0.11%，报94.592。美元兑瑞郎 上涨0.23%，报0.9740瑞
郎，接近逾三周高位的0.9751瑞郎。 
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1286   1.1295   -0.08   +3.92   1.0860
    美元/日圆            109.44   109.83   -0.36   -9.03   120.30
    欧元/日圆         123.52   124.07   -0.44   -5.33   130.47
    美元/瑞郎            0.9748   0.9718   +0.31   -2.70   1.0018
    英镑/美元            1.4321   1.4331   -0.07   -2.83   1.4738
    美元/加元            1.2734   1.2653   +0.64   -7.98   1.3839
    美元/离岸人民币         6.4867   6.4812   +0.08   -1.24   6.5680
    澳元/美元            0.7737   0.7793   -0.72   +6.35   0.7275
    欧元/瑞郎         1.1005   1.0980   +0.23   +1.09   1.0886
    欧元/英镑         0.7879   0.7877   +0.03   +6.95   0.7367
    新西兰元/美元        0.6910   0.6976   -0.95   +1.25   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2040   8.1147   +1.10   -7.19   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2591   9.1672   +1.00   -3.56   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.1405   8.1293   +0.14   -3.62   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.1915   9.1797   +0.13   +0.23   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘静；审校 李军)

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