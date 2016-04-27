《全球汇市》美元兑欧元保持小跌，此前联储声明巩固了今年仅升息两次的预期

* 市场认为，美联储声明巩固了2016年仅升息两次的预期

* 美元兑欧元保持下跌态势

* 在周四日本央行公布政策声明前，交易商对日圆持谨慎态度

路透纽约4月27日 - 美元兑欧元周三盘中一度上扬，后转升为跌，一度触及近一周低位，尾盘小幅走低，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下午发布的政策声明，巩固了今年仅升息两次的预期。

美联储周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

尽管联储表示，全球经济阻力仍然存在，但在声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。分析师认为，此举略偏鹰派。

分析师称，声明发布之初，美元兑欧元走强，因联储在声明中没再提及全球风险，但较之3月的鸽派声明，今日声明基调的转变仍不够大，不足以让美元/欧元涨势持续下去。美联储在3月预计今年升息两次，每次25个基点，去年12月预计今年升息四次。

“声明并未改变美元的走向，因联储今年升息两次的预期并未改变，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Minh Trang表示。

纽约尾盘，美元指数 下跌0.11%，报94.474，与联储声明公布前的水准基本一致。

声明公布之初，欧元兑美元 下跌，触及日低1.1274美元，但欧元很快重拾升势，一度触及六日高位1.1361美元。欧元尾盘上扬0.12%，报1.1312美元。

美元兑日圆 仍然小涨，与声明公布前的水准变化不大。美元兑日圆尾盘上扬0.12%，报111.40日圆，声明公布之初一度触及日高111.75日圆。

分析师称，美元/日圆交投淡静，因周四公布的日本央行政策声明充满不确定性。市场预计，日本央行将会追加刺激措施，以打压日圆。

“总的来看，在日本央行的利率决定公布前，人们尽力克制，不对(联储声明)做出过激的反应，”FXDD Global的独立分析师Stephen Simonis Sr.表示。(完)