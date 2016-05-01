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亚洲 | 2016年 5月 1日 星期日 09:24 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆将录得2008年来最差周度表现，因日本央行按兵不动

(新增文末收盘表格)
    * 美元兑日圆本周将下跌约4.5%
    * 日圆兑美元触及18个月高位，因日本央行按兵不动
    * 欧元兑美元触及两周半高位
    * 美元指数将录得2月初以来最大周度跌幅

    路透纽约5月1日 - 美元兑日圆将录得自2008年以来最大周度百分比跌幅，受日本央行
决定不放宽政策影响；欧元区增长数据强劲推高欧元。
    
    美元兑日圆 周五纽约尾盘下跌1.27%，报106.71日圆，接近纽约交易时段稍早触
及的106.67日圆的18个月低位。美元兑日圆本周下跌约4.5%，将录得自2008年10月以来最大
周度跌幅。
    
    美元兑欧元也急挫，欧元兑美元触及两周半高位1.1459美元。欧元 尾盘上涨0.86
%，报1.1449美元。
    
    美元指数 触及八个月低位的93.007，最新下跌0.72%，报93.087。美元指数本周
将下挫2.1%，为近三个月来的最大周度跌幅。
    
    分析师称，日圆继续大涨，此前日本央行周四决定维持货币政策不变，尽管全球需求疲
弱和日圆大幅上涨，令市场对增加刺激措施以对抗通缩的预期落空。
    
    “走势主要受日本央行影响，央行决定令许多投资者感到意外，”Commonwealth Forei
gn Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。分析师称，美元兑日圆未来数周可能进一步跌
至105日圆，因交易员继续出脱对日圆的“看空”押注。
    
    分析师称，周五的初步数据显示，第一季欧元区经济增长加速，快于预期，这推升了欧
元。另外有数据显示，美国3月通胀几无增长，因消费者支出仍不振，美元因此走弱。
    
    美国数据强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不急于再次升息的预期。美联储
周三的政策声明基本上被认为是鸽派的。
    
    “市场没有预计美联储会做太多...，所以给美元带来一些下行压力，”瑞穗实业银行
外汇策略师Sireen　Harajli称。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1454   1.1351   +0.91   +5.47   1.0860
    美元/日圆            106.35   108.08   -1.60  -11.60   120.30
    欧元/日圆         121.80   122.69   -0.73   -6.65   130.47
    美元/瑞郎            0.9595   0.9663   -0.70   -4.22   1.0018
    英镑/美元            1.4611   1.4608   +0.02   -0.86   1.4738
    美元/加元            1.2551   1.2550   +0.01   -9.31   1.3839
    美元/离岸人民币      6.4855   6.4837   +0.03   -1.26   6.5680
    澳元/美元            0.7602   0.7625   -0.30   +4.49   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0981   1.0969   +0.11   +0.87   1.0886
    欧元/英镑         0.7836   0.7771   +0.84   +6.37   0.7367
    新西兰元/美元        0.6973   0.6956   +0.24   +2.17   0.6825
    美元/挪威克朗        8.0399   8.1385   -1.21   -9.05   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2237   9.2350   -0.12   -3.93   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.0310   8.0688   -0.47   -4.92   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.1990   9.1584   +0.44   +0.31   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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