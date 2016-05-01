重温稿-《全球汇市》美元兑日圆将录得2008年来最差周度表现，因日本央行按兵不动

* 美元兑日圆本周将下跌约4.5% * 日圆兑美元触及18个月高位，因日本央行按兵不动 * 欧元兑美元触及两周半高位 * 美元指数将录得2月初以来最大周度跌幅 路透纽约5月1日 - 美元兑日圆将录得自2008年以来最大周度百分比跌幅，受日本央行 决定不放宽政策影响；欧元区增长数据强劲推高欧元。 美元兑日圆 周五纽约尾盘下跌1.27%，报106.71日圆，接近纽约交易时段稍早触 及的106.67日圆的18个月低位。美元兑日圆本周下跌约4.5%，将录得自2008年10月以来最大 周度跌幅。 美元兑欧元也急挫，欧元兑美元触及两周半高位1.1459美元。欧元 尾盘上涨0.86 %，报1.1449美元。 美元指数 触及八个月低位的93.007，最新下跌0.72%，报93.087。美元指数本周 将下挫2.1%，为近三个月来的最大周度跌幅。 分析师称，日圆继续大涨，此前日本央行周四决定维持货币政策不变，尽管全球需求疲 弱和日圆大幅上涨，令市场对增加刺激措施以对抗通缩的预期落空。 “走势主要受日本央行影响，央行决定令许多投资者感到意外，”Commonwealth Forei gn Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。分析师称，美元兑日圆未来数周可能进一步跌 至105日圆，因交易员继续出脱对日圆的“看空”押注。 分析师称，周五的初步数据显示，第一季欧元区经济增长加速，快于预期，这推升了欧 元。另外有数据显示，美国3月通胀几无增长，因消费者支出仍不振，美元因此走弱。 美国数据强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不急于再次升息的预期。美联储 周三的政策声明基本上被认为是鸽派的。 “市场没有预计美联储会做太多...，所以给美元带来一些下行压力，”瑞穗实业银行 外汇策略师Sireen Harajli称。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1454 1.1351 +0.91 +5.47 1.0860 美元/日圆 106.35 108.08 -1.60 -11.60 120.30 欧元/日圆 121.80 122.69 -0.73 -6.65 130.47 美元/瑞郎 0.9595 0.9663 -0.70 -4.22 1.0018 英镑/美元 1.4611 1.4608 +0.02 -0.86 1.4738 美元/加元 1.2551 1.2550 +0.01 -9.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.4855 6.4837 +0.03 -1.26 6.5680 澳元/美元 0.7602 0.7625 -0.30 +4.49 0.7275 欧元/瑞郎 1.0981 1.0969 +0.11 +0.87 1.0886 欧元/英镑 0.7836 0.7771 +0.84 +6.37 0.7367 新西兰元/美元 0.6973 0.6956 +0.24 +2.17 0.6825 美元/挪威克朗 8.0399 8.1385 -1.21 -9.05 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2237 9.2350 -0.12 -3.93 9.6011 美元/瑞典克朗 8.0310 8.0688 -0.47 -4.92 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.1990 9.1584 +0.44 +0.31 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)