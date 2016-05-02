《全球汇市》美元兑日圆小升，兑其它主要货币下跌

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 美元在触及106.14日圆的18个月低位后回稳
* 日本官员担心日圆升值
* 英镑触及五个月高位，因脱欧忧虑减弱，
* 欧元触及1.1500美元之上的八个月高位
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周一微涨，上周录得逾七年来最大单周跌幅，但美元兑其它主要货币下跌，特别是兑欧元，因德国制造业数据改善。
因担心日本决策者没有能力抑制日圆升势，亚洲交易时段早盘美元被推至106.14日圆 的18个月低位，稍晚反弹至106.81日圆，后回落至106.50日圆，全日上涨0.1%。
日本媒体周末援引日本财务大臣麻生太郎的话报导称，他认为日圆升值“非常令人担心”，燃起了日本央行可能干预汇市，遏制日圆涨势的预期。
日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近上涨可能打击日本经济。
“这对日本央行来说是一个很难管控的过程，”德意志银行外汇策略师Sebastien Galy称，“现在干预还为时过早。”
美元指数 下跌0.35%，至92.747，此前触及2015年1月以来最低的92.568。
美元自3月中以来一路下行，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，由于全球风险和国内通胀低于2%目标，将采取“谨慎”升息态度。
“美元之前表现强劲，但没有得到数据的支撑，现在是在修正，”Galy称。
日本央行在上周的政策会议上意外按兵不动，导致美元加速下跌。
日圆上周近5%的涨幅为2008年金融危机以来最大周度涨幅，日圆看涨押注达到历史最高。
英国市场周一因公共假日休市。英镑兑美元达到五个月高位，因对6月23日脱欧公投的担忧减弱。英镑 最新上涨0.4%，报1.4660美元。
周一发布的各国制造业数据支撑了全球增长疲弱的观点，美国4月工厂活动增幅弱于预期，中国制造业活动仅小幅增长。
但德国的工厂数据显示，制造业稳健增长。这提振欧元 升至1.1532美元，根据路透数据，这是去年8月底以来最高水平。
周二召开的澳洲央行会议将成为市场焦点。澳元 最新上涨0.7%，报0.7656美元，延续1月触及多年低位后的反弹走势，目前已累积上涨11%。(完)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选