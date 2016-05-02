《全球汇市》美元兑日圆小升，兑其它主要货币下跌

* 美元在触及106.14日圆的18个月低位后回稳

* 日本官员担心日圆升值

* 英镑触及五个月高位，因脱欧忧虑减弱，

* 欧元触及1.1500美元之上的八个月高位

路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周一微涨，上周录得逾七年来最大单周跌幅，但美元兑其它主要货币下跌，特别是兑欧元，因德国制造业数据改善。

因担心日本决策者没有能力抑制日圆升势，亚洲交易时段早盘美元被推至106.14日圆 的18个月低位，稍晚反弹至106.81日圆，后回落至106.50日圆，全日上涨0.1%。

日本媒体周末援引日本财务大臣麻生太郎的话报导称，他认为日圆升值“非常令人担心”，燃起了日本央行可能干预汇市，遏制日圆涨势的预期。

日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近上涨可能打击日本经济。

“这对日本央行来说是一个很难管控的过程，”德意志银行外汇策略师Sebastien Galy称，“现在干预还为时过早。”

美元指数 下跌0.35%，至92.747，此前触及2015年1月以来最低的92.568。

美元自3月中以来一路下行，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，由于全球风险和国内通胀低于2%目标，将采取“谨慎”升息态度。

“美元之前表现强劲，但没有得到数据的支撑，现在是在修正，”Galy称。

日本央行在上周的政策会议上意外按兵不动，导致美元加速下跌。

日圆上周近5%的涨幅为2008年金融危机以来最大周度涨幅，日圆看涨押注达到历史最高。

英国市场周一因公共假日休市。英镑兑美元达到五个月高位，因对6月23日脱欧公投的担忧减弱。英镑 最新上涨0.4%，报1.4660美元。

周一发布的各国制造业数据支撑了全球增长疲弱的观点，美国4月工厂活动增幅弱于预期，中国制造业活动仅小幅增长。

但德国的工厂数据显示，制造业稳健增长。这提振欧元 升至1.1532美元，根据路透数据，这是去年8月底以来最高水平。