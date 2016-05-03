《全球汇市》日圆攀升至18个月高位，因市场质疑日本央行是否会入市干预

* 美元指数从2015年1月以来最低位反弹

* 欧元兑美元触及八个月高位，兑日圆徘徊在三年低位附近

* 澳元重挫，之前澳洲央行意外降息

* 原油和金属市场走低，重创商品货币

路透纽约5月3日 - 日圆兑美元周二跳升至18个月高位，延续近期涨势，因对日本央行是否会入市干预，抑制日圆凌厉升势的疑虑挥之不去。日圆走强会拖累日本央行重振经济的努力。

日圆兑美元年内迄今累积攀升逾12%。如果升势继续，将会加剧日本央行不久会入市干预的臆测，因日本政界人士已经对日圆攀升表示担忧。

日本首相安倍晋三出访意大利和德国，部分人士认为，他将利用此次访问为可能的入市干预铺路。日本正在为主办本月举行的七国集团(G7)会议作准备。

在之前的G7会议上，与会各国官员对汇市干预颇有微辞，日本政府对其试图通过超宽松货币政策压低日圆的批评十分敏感。

“这加大了日本在短期内干预汇市的难度，”美银美林驻纽约的G10汇市策略师Ian Gordon表示。

上周，美元兑日圆下跌逾5%，创2008年以来最大周度跌幅。

纽约尾盘，美元兑日圆 基本持稳在106.45日圆，之前触及2014年10月以来最低。欧元兑日圆 下滑0.3%，报 122.51日圆，徘徊在三年最低位附近。

对全球经济成长迟滞的不安情绪重燃，导致全球股市和商品市场遭抛售，促使投资者买入低收益但流动性较强的货币避险。

欧元和日圆同属低收益货币阵营。欧元兑美元 盘中触及8月以来最高1.1616美元，后由升转跌，尾盘回落0.2%，报1.1506美元。

欧元扭转升势部分助燃了美元指数 的反弹走势，后者在触及逾15个月最低后逆转，尾盘上扬0.35%，报92.949。

英镑从一个月峰值回落，因民调显示，支持英国退欧的阵营以微弱优势领先于留欧阵营。英镑兑美元 纽约尾盘跌0.9%，报1.4540美元。

油价 和金属价格走低重创加元 、澳元 和新西兰元 等商品货币。

澳元盘初急跌，因澳洲央行意外降息25个基点，至纪录低位1.75%，交易商预计，澳洲央行未来会进一步降息以抗击通缩。