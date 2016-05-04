《全球汇市》美元上涨，因美国数据缓和了一些经济成长忧虑

* 美国贸易和工厂订单数据强于预期

* 美国4月民间就业岗位增幅为三年最低－ADP

* 美元指数从逾15个月最低反弹

* 因日本假期，汇市交投较往日清淡

路透纽约5月4日 - 美元周三上涨，兑日圆和欧元从近期触及的低点反弹，因美国贸易和工厂订单数据部分缓和了对美国经济成长不振的担忧。

但分析师表示，美国4月民间就业岗位增长意外疲弱，且投资人预计日本央行可能不会很快干预以抑制日圆升势，这些可能扶助重燃美元跌势。

周二，美元兑日圆 跌至近19个月低点105.52日圆，兑欧元 触及去年8月来最低的1.1614美元。

“除非周五有重大意外惊喜，否则美元的下行动能会增加，”Invesco宏观研究部门主管Ray Uy表示，他指的是美国将在周五公布的4月非农就业报告。

在美国公布3月贸易逆差降至13个月最小，工厂订单上升1.1%，增幅大于分析师预估后，美元暂时从近期跌势中回稳。

另外，供应管理协会(ISM)公布，4月美国服务业PMI指数升至12月来最高。

这些数据盖过了ADP公布的民间就业数据不佳的影响。ADP公布，4月民间就业岗位增加15.6万，为三年最低月度增幅。

美元指数 升0.3%，报93.205，从周二触及的逾15个月低点反弹。

美元兑日圆升0.3%，报106.93日圆，交投清淡，日本市场周三和周四因黄金周假期休市。

上周，日圆兑美元录得2008年来最大周度升幅，劲扬逾5%，因日本央行没有进一步推出刺激措施。

分析师表示，在周五1230GMT美国发布就业数据前的轧平仓位动作可能为美元兑日圆提供了暂时的支撑，但不足以扭转趋势。

“没有作多美元/日圆的诱因，”World First汇市策略部门主管Jeremy Cook称。