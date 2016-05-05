更新版 1-《全球汇市》美元升至一周高位，投资人静待美国就业数据

(新增文末表格) * 美元指数从逾15个月低点进一步反弹 * 日圆在升至18个月高位后连续第三天回落 * 强劲的美国就业数据可能也无法止住美元空头押注 * 澳元一度小涨，因贸易数据令人鼓舞 路透纽约5月5日 - 美元兑一篮子主要货币周四升至一周高位，因在周五美国公布就业 数据前，交易商对美元空头获利了结。就业报告可能巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储) 将不会很快升息的观点。 美元指数 周二跌至逾15个月低点，受日圆大涨拖累，投资人对日本的政策制定者 是否会干预汇市以放慢日圆的升势的疑虑，刺激日圆走强。 “我们看到一些空头回补买盘提振美元兑多数主要货币，你可以将此主要归因于明日要 公布的非农就业报告。”Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称。 日本市场因黄金周假期休市，汇市交投清淡。日本市场将在周五恢复交易。 路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增加20.2万，3月增加21.5万，4月失业 率预计保持在5.0%。 “所以尽管过去几天技术面图形走的相当不错，但你不能忽视美国4月就业报告可能造 成的影响。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。 美国月度就业岗位稳步增加尚未带动薪资加快增长，这仍让美联储头疼。 分析师表示，由于缺乏薪资加快增长，又加上全球需求疲弱，美联储政策制定者可能在 6月也维持利率不变，这会重燃对美元下滑的押注。 路透数据显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储6月升息的机率在14%，同周三相若 。 美元指数尾盘升0.65%，报93.777。 美元兑日圆 升0.2%，报107.23日圆，周二触及18个月低点。 日本当局已经表示，会在必要时入市干预阻止日圆升势，但投资人怀疑这种干预是否会 有长期效果。 欧元兑美元 走软，跌0.8%，报1.1395美元，进一步远离周二所创的16个月高位。 在其他主要货币中，澳元兑美元 稍早上涨，因数据显示澳洲3月贸易逆差大幅 缩小，但之后澳元回吐涨幅，纽约尾盘持稳，报0.7460美元，周三受澳洲央行降息影响，澳 元一度触及七周低点0.7447美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1404 1.1485 -0.71 +5.01 1.0860 美元/日圆 107.24 107.00 +0.22 -10.86 120.30 欧元/日圆 122.31 122.90 -0.48 -6.25 130.47 美元/瑞郎 0.9675 0.9572 +1.08 -3.42 1.0018 英镑/美元 1.4481 1.4491 -0.07 -1.74 1.4738 美元/加元 1.2852 1.2867 -0.12 -7.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.5183 6.5163 +0.03 -0.76 6.5680 澳元/美元 0.7464 0.7456 +0.11 +2.60 0.7275 欧元/瑞郎 1.1034 1.0999 +0.32 +1.36 1.0886 欧元/英镑 0.7871 0.7919 -0.61 +6.84 0.7367 新西兰元/美元 0.6882 0.6878 +0.06 +0.84 0.6825 美元/挪威克朗 8.1698 8.1474 +0.27 -7.58 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3162 9.3673 -0.55 -2.97 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1097 8.0684 +0.51 -3.99 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2492 9.2717 -0.24 +0.86 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿/龚芳)