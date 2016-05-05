版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 06:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元升至一周高位，投资人静待美国就业数据

(新增文末表格)
    * 美元指数从逾15个月低点进一步反弹
    * 日圆在升至18个月高位后连续第三天回落
    * 强劲的美国就业数据可能也无法止住美元空头押注
    * 澳元一度小涨，因贸易数据令人鼓舞

    路透纽约5月5日 - 美元兑一篮子主要货币周四升至一周高位，因在周五美国公布就业
数据前，交易商对美元空头获利了结。就业报告可能巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)
将不会很快升息的观点。
    
    美元指数 周二跌至逾15个月低点，受日圆大涨拖累，投资人对日本的政策制定者
是否会干预汇市以放慢日圆的升势的疑虑，刺激日圆走强。
    
    “我们看到一些空头回补买盘提振美元兑多数主要货币，你可以将此主要归因于明日要
公布的非农就业报告。”Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称。
    
    日本市场因黄金周假期休市，汇市交投清淡。日本市场将在周五恢复交易。
    
    路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增加20.2万，3月增加21.5万，4月失业
率预计保持在5.0%。
    
    “所以尽管过去几天技术面图形走的相当不错，但你不能忽视美国4月就业报告可能造
成的影响。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。
    
    美国月度就业岗位稳步增加尚未带动薪资加快增长，这仍让美联储头疼。
    
    分析师表示，由于缺乏薪资加快增长，又加上全球需求疲弱，美联储政策制定者可能在
6月也维持利率不变，这会重燃对美元下滑的押注。
    
    路透数据显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储6月升息的机率在14%，同周三相若
。
    
    美元指数尾盘升0.65%，报93.777。
    
    美元兑日圆 升0.2%，报107.23日圆，周二触及18个月低点。
    
    日本当局已经表示，会在必要时入市干预阻止日圆升势，但投资人怀疑这种干预是否会
有长期效果。
    
    欧元兑美元 走软，跌0.8%，报1.1395美元，进一步远离周二所创的16个月高位。
    
    在其他主要货币中，澳元兑美元 稍早上涨，因数据显示澳洲3月贸易逆差大幅
缩小，但之后澳元回吐涨幅，纽约尾盘持稳，报0.7460美元，周三受澳洲央行降息影响，澳
元一度触及七周低点0.7447美元。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价 
    欧元/美元            1.1404   1.1485   -0.71   +5.01   1.0860
    美元/日圆            107.24   107.00   +0.22  -10.86   120.30
    欧元/日圆         122.31   122.90   -0.48   -6.25   130.47
    美元/瑞郎            0.9675   0.9572   +1.08   -3.42   1.0018
    英镑/美元            1.4481   1.4491   -0.07   -1.74   1.4738
    美元/加元            1.2852   1.2867   -0.12   -7.13   1.3839
    美元/离岸人民币    6.5183   6.5163   +0.03   -0.76   6.5680
    澳元/美元            0.7464   0.7456   +0.11   +2.60   0.7275
    欧元/瑞郎         1.1034   1.0999   +0.32   +1.36   1.0886
    欧元/英镑         0.7871   0.7919   -0.61   +6.84   0.7367
    新西兰元/美元        0.6882   0.6878   +0.06   +0.84   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1698   8.1474   +0.27   -7.58   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3162   9.3673   -0.55   -2.97   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.1097   8.0684   +0.51   -3.99   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.2492   9.2717   -0.24   +0.86   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 李军; 审校 利棣儿/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐