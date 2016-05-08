重温稿-《全球汇市》美元小涨，因杜德利讲话抵消了美国疲弱就业数据的影响

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 纽约联储总裁杜德利称今年升息两次的预期是“合理的”－纽约时报 * 美国公布的就业数据令人失望，美元一度扩大跌幅 * 美元兑日圆守在18个月低点上方 * 自澳洲央行降息后澳元兑美元大跌逾3% 路透纽约5月6日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年 可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注 减少。 杜德利对纽约时报表示，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息两次的预期是合 理的，尽管数据显示，4月非农就业岗位增幅为16万，为七个月最少。 杜德利在美联储政策制定委员会拥有永久投票权，市场认为他的观点同美联储主席叶伦 的观点一致。 在他讲话前，CME Group的FedWatch程序显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储要 等到2017年才会加息。 “比市场预期的更为鹰派，期货市场消化今年升息一次都很勉强。”Commonwealth For eign Exchange首席市场策略师Omer Esiner表示。 杜德利讲话后，期货市场现显示交易商预计12月升息的机率为50/50。 周五路透调查显示，多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推 迟至9月。 美元指数 纽约尾盘升0.1%，报93.857，盘中稍早一度下挫0.6%。 分析师表示，美元起初的跌势消退，因在周三令人失望的ADP民间就业报告公布后，部 分交易商已经缩减了美元仓位。 “在非农就业数据公布前，市场已经下调了预期。”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud表示。 尽管就业增长不及预期，但平均时薪上升0.3%是报告中的亮点。 美元指数从周二触及的91.919去年1月来的最低点已经反弹了约2%。 美元兑日圆 跌0.1%，报107.12日圆，周五的下滑结束了美元兑日圆的三日连升。 美元在周二触及18个月低点105.55日圆后连续三日反弹。 欧元兑美元 尾盘变动不大，报1.1398美元，周二曾升至八个月高位1.1616美元。 澳元兑美元 跌1.4%，报0.7366美元，盘中触及两个月低点0.7338美元。在澳洲 央行下调通胀预估，暗示进一步降息的大门敞开后，澳元兑美元本周下挫3.3%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1402 1.1404 -0.02 +4.99 1.0860 美元/日圆 107.10 107.24 -0.13 -10.97 120.30 欧元/日圆 122.15 122.31 -0.13 -6.38 130.47 美元/瑞郎 0.9720 0.9675 +0.47 -2.97 1.0018 英镑/美元 1.4428 1.4481 -0.37 -2.10 1.4738 美元/加元 1.2907 1.2852 +0.43 -6.73 1.3839 美元/离岸人民币 6.5140 6.5183 -0.07 -0.82 6.5680 澳元/美元 0.7364 0.7464 -1.34 +1.22 0.7275 欧元/瑞郎 1.1086 1.1034 +0.47 +1.84 1.0886 欧元/英镑 0.7907 0.7871 +0.46 +7.33 0.7367 新西兰元/美元 0.6836 0.6882 -0.67 +0.16 0.6825 美元/挪威克朗 8.1983 8.1698 +0.35 -7.26 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3575 9.3162 +0.44 -2.54 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1377 8.1097 +0.35 -3.66 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2858 9.2492 +0.40 +1.26 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1