重温稿-《全球汇市》美元小涨，因杜德利讲话抵消了美国疲弱就业数据的影响

* 纽约联储总裁杜德利称今年升息两次的预期是“合理的”－纽约时报 * 美国公布的就业数据令人失望，美元一度扩大跌幅 * 美元兑日圆守在18个月低点上方 * 自澳洲央行降息后澳元兑美元大跌逾3% 路透纽约5月6日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年 可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注 减少。 杜德利对纽约时报表示，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息两次的预期是合 理的，尽管数据显示，4月非农就业岗位增幅为16万，为七个月最少。 杜德利在美联储政策制定委员会拥有永久投票权，市场认为他的观点同美联储主席叶伦 的观点一致。 在他讲话前，CME Group的FedWatch程序显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储要 等到2017年才会加息。 “比市场预期的更为鹰派，期货市场消化今年升息一次都很勉强。”Commonwealth For eign Exchange首席市场策略师Omer Esiner表示。 杜德利讲话后，期货市场现显示交易商预计12月升息的机率为50/50。 周五路透调查显示，多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推 迟至9月。 美元指数 纽约尾盘升0.1%，报93.857，盘中稍早一度下挫0.6%。 分析师表示，美元起初的跌势消退，因在周三令人失望的ADP民间就业报告公布后，部 分交易商已经缩减了美元仓位。 “在非农就业数据公布前，市场已经下调了预期。”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud表示。 尽管就业增长不及预期，但平均时薪上升0.3%是报告中的亮点。 美元指数从周二触及的91.919去年1月来的最低点已经反弹了约2%。 美元兑日圆 跌0.1%，报107.12日圆，周五的下滑结束了美元兑日圆的三日连升。 美元在周二触及18个月低点105.55日圆后连续三日反弹。 欧元兑美元 尾盘变动不大，报1.1398美元，周二曾升至八个月高位1.1616美元。 澳元兑美元 跌1.4%，报0.7366美元，盘中触及两个月低点0.7338美元。在澳洲 央行下调通胀预估，暗示进一步降息的大门敞开后，澳元兑美元本周下挫3.3%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1402 1.1404 -0.02 +4.99 1.0860 美元/日圆 107.10 107.24 -0.13 -10.97 120.30 欧元/日圆 122.15 122.31 -0.13 -6.38 130.47 美元/瑞郎 0.9720 0.9675 +0.47 -2.97 1.0018 英镑/美元 1.4428 1.4481 -0.37 -2.10 1.4738 美元/加元 1.2907 1.2852 +0.43 -6.73 1.3839 美元/离岸人民币 6.5140 6.5183 -0.07 -0.82 6.5680 澳元/美元 0.7364 0.7464 -1.34 +1.22 0.7275 欧元/瑞郎 1.1086 1.1034 +0.47 +1.84 1.0886 欧元/英镑 0.7907 0.7871 +0.46 +7.33 0.7367 新西兰元/美元 0.6836 0.6882 -0.67 +0.16 0.6825 美元/挪威克朗 8.1983 8.1698 +0.35 -7.26 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3575 9.3162 +0.44 -2.54 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1377 8.1097 +0.35 -3.66 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2858 9.2492 +0.40 +1.26 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)