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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元小涨，因杜德利讲话抵消了美国疲弱就业数据的影响

* 纽约联储总裁杜德利称今年升息两次的预期是“合理的”－纽约时报
    * 美国公布的就业数据令人失望，美元一度扩大跌幅
    * 美元兑日圆守在18个月低点上方
    * 自澳洲央行降息后澳元兑美元大跌逾3%

    路透纽约5月6日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年
可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注
减少。
    
    杜德利对纽约时报表示，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息两次的预期是合
理的，尽管数据显示，4月非农就业岗位增幅为16万，为七个月最少。
    
    杜德利在美联储政策制定委员会拥有永久投票权，市场认为他的观点同美联储主席叶伦
的观点一致。
    
    在他讲话前，CME Group的FedWatch程序显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储要
等到2017年才会加息。
    
    “比市场预期的更为鹰派，期货市场消化今年升息一次都很勉强。”Commonwealth For
eign Exchange首席市场策略师Omer Esiner表示。
    
    杜德利讲话后，期货市场现显示交易商预计12月升息的机率为50/50。
    
    周五路透调查显示，多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推
迟至9月。 
    
    美元指数 纽约尾盘升0.1%，报93.857，盘中稍早一度下挫0.6%。
    
    分析师表示，美元起初的跌势消退，因在周三令人失望的ADP民间就业报告公布后，部
分交易商已经缩减了美元仓位。
    
    “在非农就业数据公布前，市场已经下调了预期。”野村证券国际汇市策略师Charles 
St-Arnaud表示。
    
    尽管就业增长不及预期，但平均时薪上升0.3%是报告中的亮点。
    
    美元指数从周二触及的91.919去年1月来的最低点已经反弹了约2%。
    
    美元兑日圆 跌0.1%，报107.12日圆，周五的下滑结束了美元兑日圆的三日连升。
美元在周二触及18个月低点105.55日圆后连续三日反弹。
    
    欧元兑美元 尾盘变动不大，报1.1398美元，周二曾升至八个月高位1.1616美元。
    
    澳元兑美元 跌1.4%，报0.7366美元，盘中触及两个月低点0.7338美元。在澳洲
央行下调通胀预估，暗示进一步降息的大门敞开后，澳元兑美元本周下挫3.3%。
    
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1402   1.1404   -0.02   +4.99   1.0860
    美元/日圆            107.10   107.24   -0.13  -10.97   120.30
    欧元/日圆         122.15   122.31   -0.13   -6.38   130.47
    美元/瑞郎            0.9720   0.9675   +0.47   -2.97   1.0018
    英镑/美元            1.4428   1.4481   -0.37   -2.10   1.4738
    美元/加元            1.2907   1.2852   +0.43   -6.73   1.3839
    美元/离岸人民币      6.5140   6.5183   -0.07   -0.82   6.5680
    澳元/美元            0.7364   0.7464   -1.34   +1.22   0.7275
    欧元/瑞郎         1.1086   1.1034   +0.47   +1.84   1.0886
    欧元/英镑         0.7907   0.7871   +0.46   +7.33   0.7367
    新西兰元/美元        0.6836   0.6882   -0.67   +0.16   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1983   8.1698   +0.35   -7.26   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3575   9.3162   +0.44   -2.54   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.1377   8.1097   +0.35   -3.66   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.2858   9.2492   +0.40   +1.26   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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