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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 12:59 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走坚，澳元未受中国疲软贸易数据影响

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1409  1.1402  +0.06  +5.06  1.0860
    美元/日圆            107.37  107.10  +0.25 -10.75  120.30
    欧元/日圆         122.51  122.15  +0.29  -6.10  130.47
    美元/瑞郎            0.9704  0.9720  -0.16  -3.13  1.0018
    英镑/美元            1.4435  1.4428  +0.05  -2.06  1.4738
    美元/加元            1.2917  1.2907  +0.08  -6.66  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5143  6.5140  +0.00  -0.82  6.5680
    澳元/美元            0.7376  0.7364  +0.16  +1.39  0.7275
    新西兰元/美元        0.6842  0.6836  +0.09  +0.25  0.6825
    澳元/日圆         79.210  78.860  +0.44  -9.60  87.620
    新西兰元/日圆     73.500  73.140  +0.49 -10.34  81.980
    英镑/日圆         155.01  154.44  +0.37 -12.53  177.22
    澳元/新西兰元     1.0776  1.0763  +0.12  +1.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/张明钧/王兴亚/王丽鑫/李春喜 审校 戴素萍/于春红/高琦/艾茂林/李婷仪)

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