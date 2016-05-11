更新版 1-《全球汇市》美元在连涨六日后下跌，因投资者锁定获利

* 美元兑日圆大幅下挫 * 全球股市下跌，避险日圆受益 (新增文末汇率表格) 路透纽约5月11日 - 美元兑一篮子货币周三在七个交易日来首次下跌，因投资者利用今 日没有重大美国经济数据发布，以及全球股市下跌的机会锁定获利。 美元兑日圆大幅下挫，过去七日累积下跌约3.2%。日圆最近下跌令之前的连续涨势中止 ，本月初日圆兑美元升至18个月高位。 “考虑到市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期是否会升息的疑虑仍很深，美元 的走势倾向并没有实质性好转，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 “结果是，美联储升息前景雾里看花，削弱了美元涨势，”他称。 日本财务大臣麻生太郎发出的一系列政府将干预汇市的警告也扶助日圆上涨。日本首相 安倍晋三的特别经济顾问滨田宏一是最新一位针对日圆强势向市场发出警告的人。 分析师认为，在本周主办七国集团会议前，日本政府对干预汇市来抵消流入日圆的资金 持谨慎态度，但对日圆自从去年12月以来14%的升幅感到不快。 美元指数 在尾盘下跌0.5%，报93.797，脱离前夜触及的两周高位94.356。 美元兑日圆 下跌0.8%，报108.45日圆，在亚洲交易时段攀升至两周高位的109.37 日圆。 “今天没有有关干预市场的讲话在很大程度上扶助日圆走高，”Silicon Valley Bank 外汇交易员Peter Ng称，投资者认为，美元兑日圆的关键技术水平向上在110日圆，向下在1 07.8日圆。 欧元兑美元 升0.5%，报1.1427美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1425 1.1368 +0.50 +5.20 1.0860 美元/日圆 108.41 109.25 -0.77 -9.88 120.30 欧元/日圆 123.88 124.21 -0.27 -5.05 130.47 美元/瑞郎 0.9706 0.9757 -0.52 -3.11 1.0018 英镑/美元 1.4446 1.4440 +0.04 -1.98 1.4738 美元/加元 1.2848 1.2910 -0.48 -7.16 1.3839 美元/离岸人民币 6.5270 6.5360 -0.14 -0.62 6.5680 澳元/美元 0.7375 0.7362 +0.18 +1.37 0.7275 欧元/瑞郎 1.1092 1.1097 -0.05 +1.89 1.0886 欧元/英镑 0.7907 0.7873 +0.43 +7.33 0.7367 新西兰元/美元 0.6817 0.6758 +0.87 -0.12 0.6825 美元/挪威克朗 8.1639 8.2102 -0.56 -7.65 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3366 9.3365 +0.00 -2.75 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1383 8.1588 -0.25 -3.65 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2987 9.2804 +0.20 +1.40 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)