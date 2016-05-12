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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 15:49 BJT

《全球汇市》日圆因日本央行放宽政策的消息走软，关注英央行政策决议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1407  1.1425  -0.16  +5.04  1.0860
    美元/日圆            108.84  108.41  +0.40  -9.53  120.30
    欧元/日圆         124.19  123.88  +0.25  -4.81  130.47
    美元/瑞郎            0.9706  0.9706  +0.00  -3.11  1.0018
    英镑/美元            1.4421  1.4446  -0.17  -2.15  1.4738
    美元/加元            1.2868  1.2848  +0.16  -7.02  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5396  6.5270  +0.19  -0.43  6.5680
    澳元/美元            0.7319  0.7375  -0.76  +0.60  0.7275
    新西兰元/美元        0.6823  0.6817  +0.09  -0.03  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1074  1.1092  -0.16  +1.73  1.0886
    欧元/英镑         0.7909  0.7907  +0.03  +7.36  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3140  9.2987  +0.16  +1.56  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1697  8.1639  +0.07  -7.58  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/于春红/蔡美珍/杜明霞/李爽/张荻/艾茂林/张若琪)

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