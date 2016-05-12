《全球汇市》日圆因日本央行放宽政策的消息走软，关注英央行政策决议

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1407 1.1425 -0.16 +5.04 1.0860 美元/日圆 108.84 108.41 +0.40 -9.53 120.30 欧元/日圆 124.19 123.88 +0.25 -4.81 130.47 美元/瑞郎 0.9706 0.9706 +0.00 -3.11 1.0018 英镑/美元 1.4421 1.4446 -0.17 -2.15 1.4738 美元/加元 1.2868 1.2848 +0.16 -7.02 1.3839 美元/离岸人民币 6.5396 6.5270 +0.19 -0.43 6.5680 澳元/美元 0.7319 0.7375 -0.76 +0.60 0.7275 新西兰元/美元 0.6823 0.6817 +0.09 -0.03 0.6825 欧元/瑞郎 1.1074 1.1092 -0.16 +1.73 1.0886 欧元/英镑 0.7909 0.7907 +0.03 +7.36 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3140 9.2987 +0.16 +1.56 9.1705 美元/挪威克朗 8.1697 8.1639 +0.07 -7.58 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/于春红/蔡美珍/杜明霞/李爽/张荻/艾茂林/张若琪)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502