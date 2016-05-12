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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 06:08 BJT

更新版 1-《全球汇市》日圆兑美元走软，因传言日本央行将会进一步放宽政策

* 料日圆可能出现重大逆转-分析师
    * 市场交投清淡，关注美联储官员讲话

 (新增文末汇率表格)
    路透纽约5月12日 - 日圆兑美元周四跌至两周低位，因市场臆测日本央行可能最早在下
月进一步扩大货币刺激计划规模。
    
    尽管日本央行祭出了一系列放宽政策的举措，但日圆兑美元自年初以来累积劲升超过9%
。这引发日本官员扬言将入市干预，从而导致日圆汇价在本周重挫1.7%。

    日本财务省前高级官员伊藤隆敏周四称，日本央行可能在6月或7月放宽政策。他与日本
央行总裁黑田东彦关系密切。 他的讲话发表后，有关日本央行将会追加刺激举
措的传言甚嚣尘上。    
    
    黑田东彦则表示，如果需要，日本央行会毫不犹豫地采取进一步行动。他还指出，日本
经济仍面临大规模下档风险。日本央行在今年早些时候开始实施负利率，但这对日圆和日本
经济数据的影响微不足道。
    
    “我预计日圆将会出现重大逆转，”Tempus Consulting的汇市策略师Juan Perez表示
，他还指出，他认为日本央行将在6月会议上采取激进行动。
    
    “今年下半年，美元/日圆可能回升至120-125日圆。”
    
    纽约汇市尾盘，美元兑日圆 上扬0.6%，报109.06日圆，稍早触及两周峰值109.39
日圆，从5月3日触及的18个月低位反弹。日本央行在4月底的会议上按兵不动，拖累日圆在5
月初触及上述低位。
    
    另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话成为周四市场关注的焦点，他们或
多或少都表达了希望继续升息的意愿。例如，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，尽管美联储的
经济预测存在不确定性，但不应因噎废食，不作任何货币政策决定。她还指出，近期通胀指
标攀升。
    
    波士顿联储总裁罗森格伦在另一场合表示，如果第二季经济数据证实美国就业市场接近
充分就业，通胀加速攀升，美联储应该再次升息。
    
    尽管在升息问题上，这些联储官员不是那么畏首畏脚，但市场仍心存疑虑，他们预计联
储今年只会升息一次。
    
    “美国数据并不支持美联储在今年采取激进的升息行动，”纽约梅隆银行的市场策略师
Marvin Loh表示。

    美元指数 上扬0.4%，报94.171。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1375   1.1425   -0.44   +4.74   1.0860
    美元/日圆            109.01   108.41   +0.55   -9.38   120.30
    欧元/日圆         123.99   123.88   +0.09   -4.97   130.47
    美元/瑞郎            0.9701   0.9706   -0.05   -3.16   1.0018
    英镑/美元            1.4445   1.4446   -0.01   -1.99   1.4738
    美元/加元            1.2845   1.2848   -0.02   -7.18   1.3839
    美元/离岸人民币      6.5478   6.5270   +0.32   -0.31   6.5680
    澳元/美元            0.7325   0.7375   -0.68   +0.69   0.7275
    欧元/瑞郎         1.1038   1.1092   -0.49   +1.40   1.0886
    欧元/英镑         0.7871   0.7907   -0.46   +6.84   0.7367
    新西兰元/美元        0.6812   0.6817   -0.07   -0.19   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1294   8.1639   -0.42   -8.04   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2500   9.3366   -0.93   -3.66   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.1811   8.1383   +0.53   -3.14   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.3064   9.2987   +0.08   +1.48   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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