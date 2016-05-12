更新版 1-《全球汇市》日圆兑美元走软，因传言日本央行将会进一步放宽政策

* 料日圆可能出现重大逆转-分析师 * 市场交投清淡，关注美联储官员讲话 (新增文末汇率表格) 路透纽约5月12日 - 日圆兑美元周四跌至两周低位，因市场臆测日本央行可能最早在下 月进一步扩大货币刺激计划规模。 尽管日本央行祭出了一系列放宽政策的举措，但日圆兑美元自年初以来累积劲升超过9% 。这引发日本官员扬言将入市干预，从而导致日圆汇价在本周重挫1.7%。 日本财务省前高级官员伊藤隆敏周四称，日本央行可能在6月或7月放宽政策。他与日本 央行总裁黑田东彦关系密切。 他的讲话发表后，有关日本央行将会追加刺激举 措的传言甚嚣尘上。 黑田东彦则表示，如果需要，日本央行会毫不犹豫地采取进一步行动。他还指出，日本 经济仍面临大规模下档风险。日本央行在今年早些时候开始实施负利率，但这对日圆和日本 经济数据的影响微不足道。 “我预计日圆将会出现重大逆转，”Tempus Consulting的汇市策略师Juan Perez表示 ，他还指出，他认为日本央行将在6月会议上采取激进行动。 “今年下半年，美元/日圆可能回升至120-125日圆。” 纽约汇市尾盘，美元兑日圆 上扬0.6%，报109.06日圆，稍早触及两周峰值109.39 日圆，从5月3日触及的18个月低位反弹。日本央行在4月底的会议上按兵不动，拖累日圆在5 月初触及上述低位。 另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话成为周四市场关注的焦点，他们或 多或少都表达了希望继续升息的意愿。例如，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，尽管美联储的 经济预测存在不确定性，但不应因噎废食，不作任何货币政策决定。她还指出，近期通胀指 标攀升。 波士顿联储总裁罗森格伦在另一场合表示，如果第二季经济数据证实美国就业市场接近 充分就业，通胀加速攀升，美联储应该再次升息。 尽管在升息问题上，这些联储官员不是那么畏首畏脚，但市场仍心存疑虑，他们预计联 储今年只会升息一次。 “美国数据并不支持美联储在今年采取激进的升息行动，”纽约梅隆银行的市场策略师 Marvin Loh表示。 美元指数 上扬0.4%，报94.171。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1375 1.1425 -0.44 +4.74 1.0860 美元/日圆 109.01 108.41 +0.55 -9.38 120.30 欧元/日圆 123.99 123.88 +0.09 -4.97 130.47 美元/瑞郎 0.9701 0.9706 -0.05 -3.16 1.0018 英镑/美元 1.4445 1.4446 -0.01 -1.99 1.4738 美元/加元 1.2845 1.2848 -0.02 -7.18 1.3839 美元/离岸人民币 6.5478 6.5270 +0.32 -0.31 6.5680 澳元/美元 0.7325 0.7375 -0.68 +0.69 0.7275 欧元/瑞郎 1.1038 1.1092 -0.49 +1.40 1.0886 欧元/英镑 0.7871 0.7907 -0.46 +6.84 0.7367 新西兰元/美元 0.6812 0.6817 -0.07 -0.19 0.6825 美元/挪威克朗 8.1294 8.1639 -0.42 -8.04 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2500 9.3366 -0.93 -3.66 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1811 8.1383 +0.53 -3.14 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.3064 9.2987 +0.08 +1.48 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)