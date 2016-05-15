《全球汇市》日圆受避险买需提振上涨，因中国数据打击冒险意愿

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1314 1.1305 +0.08 +4.18 1.0860
美元/日圆 108.61 108.60 +0.01 -9.72 120.30
欧元/日圆 122.90 122.80 +0.08 -5.80 130.47
美元/瑞郎 0.9754 0.9751 +0.03 -2.64 1.0018
英镑/美元 1.4343 1.4361 -0.13 -2.68 1.4738
美元/加元 1.2957 1.2940 +0.13 -6.37 1.3839
美元/离岸人民币 6.5569 6.5517 +0.08 -0.17 6.5680
澳元/美元 0.7268 0.7263 +0.07 -0.10 0.7275
新西兰元/美元 0.6765 0.6763 +0.03 -0.88 0.6825
澳元/日圆 78.970 78.930 +0.05 -9.87 87.620
新西兰元/日圆 73.480 73.440 +0.05 -10.37 81.980
英镑/日圆 155.81 155.92 -0.07 -12.08 177.22
澳元/新西兰元 1.0743 1.0736 +0.07 +0.74 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/汪红英/许娜；审校 李婷仪/白云/戴素萍)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选