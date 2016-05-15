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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 07:59 BJT

《全球汇市》日圆受避险买需提振上涨，因中国数据打击冒险意愿

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1314 1.1305 +0.08 +4.18 1.0860

美元/日圆 108.61 108.60 +0.01 -9.72 120.30

欧元/日圆 122.90 122.80 +0.08 -5.80 130.47

美元/瑞郎 0.9754 0.9751 +0.03 -2.64 1.0018

英镑/美元 1.4343 1.4361 -0.13 -2.68 1.4738

美元/加元 1.2957 1.2940 +0.13 -6.37 1.3839

美元/离岸人民币 6.5569 6.5517 +0.08 -0.17 6.5680

澳元/美元 0.7268 0.7263 +0.07 -0.10 0.7275

新西兰元/美元 0.6765 0.6763 +0.03 -0.88 0.6825

澳元/日圆 78.970 78.930 +0.05 -9.87 87.620

新西兰元/日圆 73.480 73.440 +0.05 -10.37 81.980

英镑/日圆 155.81 155.92 -0.07 -12.08 177.22

澳元/新西兰元 1.0743 1.0736 +0.07 +0.74 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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