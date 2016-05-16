《全球汇市》日圆回落，因日本重申干预汇市意愿及风险情绪改善

* 日本重申干预汇市意愿

* 油价上涨带动风险意愿增强

* 美元下滑，因纽约制造业数据疲弱

路透纽约5月16日 - 日圆周一下滑，因油价上涨带动风险意愿改善，且日本再度暗示干预汇市打压日圆的意愿。日本本周将主持召开七国集团(G7)会议。

美国原油期货今日大涨逾3%，带动美股大涨，推高美国公债收益率。这些升势意味着流入日圆等避险货币的资金减少。

除了风险市场上升外，日本官员周一再度发出干预警告，意图打压日圆。

日本经济新闻周一报导，财务省财务官浅川雅嗣表示，汇市过度波动可能对经济造成负面影响，G7和20国集团(G20)国家已多次讨论如何应对汇市无序波动，这暗示这些国家已经达成共识，一国在汇率过度波动时可以进行干预。

“尽管本周末G7会议前日本官员可能不会采取行动，但日本通胀和通胀预期仍接近历史低点的事实显示可能会有所行动。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

日本财务省财务官浅川雅嗣还告诉路透，美国财政部日前公布的汇率操纵报告，不会对日本汇率政策造成约束。

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.3%，报108.97日圆，自本月初触及18个月低点后，美元兑日圆已经大涨超过3%。

美元指数 跌0.1%，报94.54，之前连升两日。在美国公布的纽约制造业数据逊于预期后，美元指数小跌。

上周，美元升至两周高位，得益于近期显示第二季美国经济动能增强的强劲数据。

投资人目前关注周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布的上次货币政策会议记录，以寻找下一次升息时机的线索。美联储在去年12月进行了近十年来首次升息。

“市场价格走势已经基本排除了6月升息的可能性，但实际上不应排除在6月升息的可能性。”Monex Europe市场分析部门主管Ranko Berich表示。

Berich称，最新的美国就业市场数据支持了闲置不断消除以及成本压力上升的观点，且油价上涨，这些都直指“通胀上升的风险不小。”(完)