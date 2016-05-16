《全球汇市》日圆回落，因日本重申干预汇市意愿及风险情绪改善

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 日本重申干预汇市意愿
* 油价上涨带动风险意愿增强
* 美元下滑，因纽约制造业数据疲弱
路透纽约5月16日 - 日圆周一下滑，因油价上涨带动风险意愿改善，且日本再度暗示干预汇市打压日圆的意愿。日本本周将主持召开七国集团(G7)会议。
美国原油期货今日大涨逾3%，带动美股大涨，推高美国公债收益率。这些升势意味着流入日圆等避险货币的资金减少。
除了风险市场上升外，日本官员周一再度发出干预警告，意图打压日圆。
日本经济新闻周一报导，财务省财务官浅川雅嗣表示，汇市过度波动可能对经济造成负面影响，G7和20国集团(G20)国家已多次讨论如何应对汇市无序波动，这暗示这些国家已经达成共识，一国在汇率过度波动时可以进行干预。
“尽管本周末G7会议前日本官员可能不会采取行动，但日本通胀和通胀预期仍接近历史低点的事实显示可能会有所行动。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
日本财务省财务官浅川雅嗣还告诉路透，美国财政部日前公布的汇率操纵报告，不会对日本汇率政策造成约束。
纽约尾盘，美元兑日圆 升0.3%，报108.97日圆，自本月初触及18个月低点后，美元兑日圆已经大涨超过3%。
美元指数 跌0.1%，报94.54，之前连升两日。在美国公布的纽约制造业数据逊于预期后，美元指数小跌。
上周，美元升至两周高位，得益于近期显示第二季美国经济动能增强的强劲数据。
投资人目前关注周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布的上次货币政策会议记录，以寻找下一次升息时机的线索。美联储在去年12月进行了近十年来首次升息。
“市场价格走势已经基本排除了6月升息的可能性，但实际上不应排除在6月升息的可能性。”Monex Europe市场分析部门主管Ranko Berich表示。
Berich称，最新的美国就业市场数据支持了闲置不断消除以及成本压力上升的观点，且油价上涨，这些都直指“通胀上升的风险不小。”(完)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”