《全球汇市》美债收益率上升推动美元走强，风险偏好改善

联邦基金利率期货暗示，投资者认为美联储在6月会议上升息的机率仅为4%；根据CME集团的FedWatch数据，市场价格暗示2017年初以前不会升息。但许多投资者相信下次升息将在今年稍晚。

油价上涨提振澳元。澳元兑美元AUD=D4>报0.7283美元，离开上日所及两个半月低点0.7236美元。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1318 1.1316 +0.02 +4.22 1.0860

美元/日圆 108.90 109.01 -0.10 -9.48 120.30

欧元/日圆 123.25 123.37 -0.10 -5.53 130.47

美元/瑞郎 0.9774 0.9773 +0.01 -2.44 1.0018

英镑/美元 1.4445 1.4396 +0.34 -1.99 1.4738

美元/加元 1.2906 1.2893 +0.10 -6.74 1.3839

美元/离岸人民币 6.5439 6.5480 -0.06 -0.37 6.5680

澳元/美元 0.7282 0.7287 -0.07 +0.10 0.7275

新西兰元/美元 0.6778 0.6788 -0.15 -0.69 0.6825

澳元/日圆 79.310 79.440 -0.16 -9.48 87.620

新西兰元/日圆 73.820 74.000 -0.24 -9.95 81.980

英镑/日圆 157.32 156.95 +0.24 -11.23 177.22

澳元/新西兰元 1.0740 1.0727 +0.12 +0.71 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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