《全球汇市》美元兑日圆和欧元持稳，因联储升息前景和G7会议结果不确定

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 4月美国消费者物价指数跳升
* 尽管数据喜人，但交易商预计美联储暂时会按兵不动
* 交易商静待周末在日本举行的G7会议
路透纽约5月17日 - 美元兑日圆和欧元周二基本持稳，因交易商不相信，强劲的4月通胀数据会促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息，以及七国集团(G7)会议周末举行前的不确定性。
在美国公布4月消费者物价指数录得逾三年来最大升幅，因汽油价格和房租上涨后，美元兑欧元一度走强，欧元兑美元 触及日低1.1303美元。
但美元涨势稍纵即逝，欧元兑美元尾盘基本持稳，报1.1318美元，因交易商越发怀疑数据会促使美联储在短期内升息。
美元兑日圆 尾盘基本持平在108.97日圆，稍早触及逾两周高位109.64日圆。
分析师表示，在周末G7峰会前，交易商可能会采取观望态势，看日本能否成功说服其它成员国允许其干预汇市，打压日圆。分析师称，上述不确定性导致美元/日圆交投清淡。
“过去几周市场一直在观望，希望从美联储、欧洲央行或日本央行的讲话和行动中寻找方向，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“本周末，情况会更加明朗，市场成交量也会随之增加，但在此之前，市场人士会作壁上观。”
美元兑瑞郎 小涨0.23%，接近稍早触及的近九周高位0.9803瑞郎。
达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，他将在未来几次政策会议上力荐升息；而亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯表示，联储今年仍可能升息两到三次。
他们的讲话未能推升美元。
“现在，光打雷不下雨已经不管用了，”Borthwick表示，“市场不再被官员们的讲话所左右，在他们动真格之前，市场不会真的作出反应。”
在进行美元/欧元押注前，交易商还在等待美联储行动前景明朗化，麦格理集团驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。
美元指数 尾盘下跌0.05%，报94.522。(完)
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