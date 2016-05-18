《全球汇市》美元跳涨，因美联储会议记录暗示可能在6月升息

* 美联储4月会议记录暗示可能在6月加息

* 美元兑日圆升穿110日圆，为近三周首见

* 欧元兑美元触及4月25日来最低

* 美元兑瑞郎升至九周高位

路透纽约5月18日 - 美元兑欧元周三触及逾三周高位，兑日圆近三周来首次升穿110日圆，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示可能在6月升息。

根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，美联储就有可能在6月升息。

多数美联储决策者在会上表达的这一观点暗示，相比华尔街的预期，美联储则明显更接近再度加息。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，市场预计美联储6月升息的几率增至34%，高于早间的19%。9月升息的几率由57%增至65%，12月升息的几率由74%增至80%。

“投资人目前在上调对6月升息可能性的预期，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称，“美联储在说，市场过于悲观了。”

Gaffney表示，鉴于4月通胀和房屋开工数据强劲，且油价大幅反弹，交易商认为会议记录发出的6月升息信号的可信度提高。

在会议记录发布后，2016年6月联邦基金利率期货价格跌2个基点，录得2月底来最大单日跌幅。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.75%，报1.1226美元，盘中跌至1.1223美元的4月25日来最低。美元兑日圆 尾盘升0.71%，报109.90日圆，盘中一度触及110.04日圆，为4月28日来最高。

美元兑瑞郎 尾盘升0.61%，报0.9861瑞郎，之前升至九周高位0.9868瑞郎。