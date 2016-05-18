《全球汇市》美元跳涨，因美联储会议记录暗示可能在6月升息

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
* 美联储4月会议记录暗示可能在6月加息
* 美元兑日圆升穿110日圆，为近三周首见
* 欧元兑美元触及4月25日来最低
* 美元兑瑞郎升至九周高位
路透纽约5月18日 - 美元兑欧元周三触及逾三周高位，兑日圆近三周来首次升穿110日圆，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示可能在6月升息。
根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，美联储就有可能在6月升息。
多数美联储决策者在会上表达的这一观点暗示，相比华尔街的预期，美联储则明显更接近再度加息。
根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，市场预计美联储6月升息的几率增至34%，高于早间的19%。9月升息的几率由57%增至65%，12月升息的几率由74%增至80%。
“投资人目前在上调对6月升息可能性的预期，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称，“美联储在说，市场过于悲观了。”
Gaffney表示，鉴于4月通胀和房屋开工数据强劲，且油价大幅反弹，交易商认为会议记录发出的6月升息信号的可信度提高。
在会议记录发布后，2016年6月联邦基金利率期货价格跌2个基点，录得2月底来最大单日跌幅。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.75%，报1.1226美元，盘中跌至1.1223美元的4月25日来最低。美元兑日圆 尾盘升0.71%，报109.90日圆，盘中一度触及110.04日圆，为4月28日来最高。
美元兑瑞郎 尾盘升0.61%，报0.9861瑞郎，之前升至九周高位0.9868瑞郎。
美元指数 触及逾三周高位95.139。(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。