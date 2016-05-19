《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎小涨，联储官员讲话传递出的信息不一致

* 纽约联储总裁杜德利称可能在6月或7月加息

* 美联储副主席费舍尔称需要提升美国经济的趋势增长率

* 美联储官员传递出从信息不一致，压制美元升势

* 美元兑欧元从逾七周高位回落

路透纽约5月19日 - 美元兑欧元和瑞郎周四小涨，此前纽约联储总裁杜德利表示，美联储有可能在6月或7月加息，但厌恶风险情绪拖累美元兑避险日圆下滑。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.12%，报1.1203美元，此前杜德利表示，美联储政策制定者强烈感觉到市场低估了收紧货币政策的可能性。

尽管美元兑欧元和瑞郎受杜德利的讲话带动上涨，但仍低于稍早触及的数周高位，因美联储副主席费舍尔的讲话令投资人失望。

费舍尔称为提高长期均衡利率，需要提升美国经济的趋势增长率。他没有对美联储是否会在6月再度加息发表评论。而周三美联储发布的会议记录暗示，确实有可能在6月加息。

欧元兑美元 稍早触及逾七周最低的1.1181美元，受美联储会议记录影响。

“今日美联储官员的讲话传递出的信息不一致，基本上相互抵消了。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

“是否在6月加息肯定还没有敲定，但由于明显有可能在夏季加息，美元还有进一步上升的空间。”

美元兑瑞郎 稍早触及10周高位0.9921瑞郎，纽约尾盘缩减涨幅，升0.16%，报0.9892瑞郎。

美元兑日圆 尾盘跌0.26%，报109.88日圆，盘中触及三周高位110.37日圆。

花旗集团G10汇市策略部门董事总经理兼全球主管Steven Englander表示，因投资人担心可能在6月加息，美股下滑，油价走软，可能带动了对日圆的需求。

美股标普500指数 尾盘跌0.67%，美国原油期货缩减跌幅，但结算价仍小跌至每桶48.16美元。