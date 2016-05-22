重温稿-《全球汇市》美元兑日圆升至逾三周高位，因预计联储可能在夏季加息

* 美元兑日圆升至逾三周最高的110.58日圆

* 市场更认真对待美联储加息的可能性

* 美元兑欧元下滑，周四曾创逾七周高位

路透5月20日 - 美元兑日圆周五触及逾三周最高水准，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在夏季加息，而美元兑欧元遭遇获利回吐小跌。

美元兑日圆升至4月28日来最高的110.58日圆。分析师表示，美联储周三发布的4月货币政策会议记录仍在支撑美元走势，会议暗示确实有可能在6月加息。

一些分析师还表示，七国集团(G7)本周末在日本仙台举行的财长会议上不太可能拒绝日本可能提出的打压日圆的计划。

“本周对美联储货币政策或未来升息预期的调整，扶助美国公债收益率上升。”富国汇市策略师Eric Viloria表示。

他指出，周五美国公债收益率上升，加上日本公债收益率下跌，提振了美元兑日圆的表现。

但对美联储立场偏鹰派的预期今日未能带动美元兑欧元。分析师表示，在周四欧元兑美元跌至逾七周最低的1.1178美元后，今日交易商对美元兑欧元的升势获利了结。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.14%，报1.1218美元，但仍势将连跌第三周。美元兑日圆则有望连升第三周。

“美元兑欧元的升势动能看来略有减弱，这有些令人担心，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

Lien称，除了周末前对美元的获利了结外，投资人也可能在下周欧洲公布经济数据前买入欧元。她表示，下周包括制造业在内的经济数据可能推高欧元。

美元指数 尾盘微升0.04%，报95.332，本周将连升第三周，涨幅约0.8%。

美元兑日圆尾盘升0.25%，报110.22日圆。美元兑瑞郎 大致持平，报0.9905瑞郎，盘中触及逾10周最高的0.9925瑞郎

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1222 1.1202 +0.18 +3.33 1.0860

美元/日圆 110.14 109.95 +0.17 -8.45 120.30

欧元/日圆 123.56 123.14 +0.34 -5.30 130.47

美元/瑞郎 0.9897 0.9901 -0.04 -1.21 1.0018

英镑/美元 1.4500 1.4607 -0.73 -1.61 1.4738

美元/加元 1.3111 1.3092 +0.15 -5.26 1.3839

美元/离岸人民币 6.5610 6.5626 -0.02 -0.11 6.5680

澳元/美元 0.7219 0.7225 -0.08 -0.77 0.7275

欧元/瑞郎 1.1112 1.1094 +0.16 +2.08 1.0886

欧元/英镑 0.7733 0.7665 +0.89 +4.97 0.7367

新西兰元/美元 0.6762 0.6736 +0.39 -0.92 0.6825

美元/挪威克朗 8.3269 8.3584 -0.38 -5.80 8.8398

欧元/挪威克朗 9.3461 9.3700 -0.26 -2.66 9.6011

美元/瑞典克朗 8.3128 8.3557 -0.51 -1.58 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.3304 9.3597 -0.31 +1.74 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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