《全球汇市》美元下跌，此前美国数据削弱升息押注

* 美国核心资本财订单再次下降

* CME FedWatch数据暗示，6月升息押注减少

* 美元指数触及八日低位

* 欧元触及1.1216美元盘中高位

路透纽约5月26日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周四下跌，此前美国经济数据显示，企业支出计划疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月或者7月升息的预期。

商务部称，上月美国耐久财订单急升3.4%，3月上涨1.9%，路透调查的分析师预计增长0.5%。

但扣除飞机的非国防资本财订单下跌0.8%，前月下跌0.1%，这一所谓核心资本财订单已经连续第三个月下跌，该指标作为企业支出计划受到密切关注。

市场仍在怀疑联储是否会在6月或者7月升息，BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg称。

美元指数 触及八日最低的94.938，欧元 涨逾0.5%，至盘中高位1.1216美元，从周三触及的1.1126美元10周低位反弹。

美元兑瑞郎 触及一周来最低，报0.9873瑞郎。美元兑日圆 纽约尾盘报109.70日圆，盘初触及109.42日圆的低位。

联邦基金利率期货周四走势暗示，交易员预计6月升息几率为26%，低于周三的32%。

“市场对6月或者7月升息的信心有些回落，”法国巴黎银行(BNP Paribas)北美外汇策略负责人Daniel Katzive称。

美联储官员周四和本周稍早的讲话支持6月或7月加息的押注。

自美联储上周发布会议记录以来，美元指数仍升了约0.7%。

投资者等待周五美联储主席叶伦发表讲话。

BK的Schlossberg表示，叶伦可能将采取中性立场，以便为联储保留各种选择的可能。(完)