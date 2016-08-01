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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 09:14 BJT

《全球汇市》美元脱离GDP数据公布后创下的低点，日圆回吐部分涨幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1175  1.1170  +0.04  +2.90  1.0860
    美元/日圆            102.32  102.05  +0.26 -14.95  120.30
    欧元/日圆         114.37  113.96  +0.36 -12.34  130.47
    美元/瑞郎            0.9685  0.9688  -0.03  -3.32  1.0018
    英镑/美元            1.3234  1.3226  +0.06 -10.20  1.4738
    美元/加元            1.3045  1.3028  +0.13  -5.74  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6298  6.6268  +0.05  +0.94  6.5680
    澳元/美元            0.7593  0.7595  -0.03  +4.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.7204  0.7202  +0.03  +5.55  0.6825
    澳元/日圆         77.700  77.560  +0.18 -11.32  87.620
    新西兰元/日圆     73.710  73.540  +0.23 -10.09  81.980
    英镑/日圆         135.46  135.00  +0.34 -23.56  177.22
    澳元/新西兰元     1.0537  1.0528  +0.09  -1.19  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/孙国玉/龚芳/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞/张若琪)

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