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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 06:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元跌至六周低位，因美国数据疲弱令升息前景蒙阴

(新增文末表格)
    * 欧元升至1.12美元之上，为英国退欧公投以来首见
    * 美元仍保持普遍负面的基调
    * 尽管澳洲央行降息，澳元日内仍上扬
    * 日圆触及三周高位，因日本内阁批准财政刺激计划

    路透纽约8月2日 - 美元兑一篮子货币周二跌至六周低位，因近期公布的美国数据疲弱
，导致市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。
    
    美元兑日圆跌至三周低位，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基
本一致。美元兑欧元也触及六周最低。
    
    美国数据显示6月几无通胀后，美元扩大跌幅。一项关键的通胀指标核心个人消费支出(
PCE)物价指数6月仅小幅增长0.1%，年增幅持稳在0.9%。
    
    美国政府上周五公布第二季国内生产总值(GDP)增长缓慢。
    
    纽约尾盘，美元指数 下跌0.7%，报95.048，稍早触及6月24日以来最低95.0031。
   
    “美元几乎在整个7月都走强，但在最近四日的交易中回吐了所有的涨幅。导致美元走
软的原因是GDP数据疲弱，”Millennium Global Investments的董事总经理和资产组合投资
部联席主管Richard Benson说。
    
    Millennium管理着150亿美元的资产。
    
    根据周二尾盘CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计
联储下月升息的机率为12%，12月升息的可能性约为33%。
    
    美元兑日圆 跌1.5%，报100.89日圆，稍早触及三周低位100.69日圆。
    
    本首相安倍晋三内阁周二批准了13.5万亿日圆(1,320.4亿美元)的财政措施，作为重振
疲弱经济的部分努力。 日圆不跌反升，因刺激规模与市场预期基本一致，且市
场认为之前日本央行祭出的宽松举措不如预期的激进。
    
    BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示，美元/日圆逼
近100日圆大关。
    
    “尽管事实证明之前的干预行动成效甚微，但日本当局可能被迫考虑再次出手干预，”
他说。
    
    欧元兑美元 升至六周高位，纽约尾盘上扬0.5%，报1.1227美元。
    
    澳洲央行在周二降息25个基点，但澳元走强。兑美元 最新上扬1.0%，报0.7608美
元。
    
    BK的Schlossberg称，交易商认为，澳洲央行此举是“一锤子买卖”，不会再有后续行
动。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1225   1.1159   +0.59   +3.36   1.0860
    美元/日圆            100.88   102.38   -1.47  -16.14   120.30
    欧元/日圆         113.22   114.29   -0.94  -13.22   130.47
    美元/瑞郎            0.9637   0.9682   -0.46   -3.80   1.0018
    英镑/美元            1.3355   1.3173   +1.38   -9.38   1.4738
    美元/加元            1.3109   1.3121   -0.09   -5.27   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6323   6.6455   -0.20   +0.98   6.5680
    澳元/美元            0.7609   0.7534   +1.00   +4.59   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0821   1.0808   +0.12   -0.60   1.0886
    欧元/英镑         0.8402   0.8469   -0.79  +14.05   0.7367
    新西兰元/美元        0.7237   0.7170   +0.93   +6.04   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4292   8.4973   -0.80   -4.64   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4603   9.4839   -0.25   -1.47   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5085   8.5939   -0.99   +0.73   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5520   9.5916   -0.41   +4.16   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 母红/龚芳; 审校 李军/白云)

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