更新版 1-《全球汇市》美元跌至六周低位，因美国数据疲弱令升息前景蒙阴

(新增文末表格) * 欧元升至1.12美元之上，为英国退欧公投以来首见 * 美元仍保持普遍负面的基调 * 尽管澳洲央行降息，澳元日内仍上扬 * 日圆触及三周高位，因日本内阁批准财政刺激计划 路透纽约8月2日 - 美元兑一篮子货币周二跌至六周低位，因近期公布的美国数据疲弱 ，导致市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。 美元兑日圆跌至三周低位，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基 本一致。美元兑欧元也触及六周最低。 美国数据显示6月几无通胀后，美元扩大跌幅。一项关键的通胀指标核心个人消费支出( PCE)物价指数6月仅小幅增长0.1%，年增幅持稳在0.9%。 美国政府上周五公布第二季国内生产总值(GDP)增长缓慢。 纽约尾盘，美元指数 下跌0.7%，报95.048，稍早触及6月24日以来最低95.0031。 “美元几乎在整个7月都走强，但在最近四日的交易中回吐了所有的涨幅。导致美元走 软的原因是GDP数据疲弱，”Millennium Global Investments的董事总经理和资产组合投资 部联席主管Richard Benson说。 Millennium管理着150亿美元的资产。 根据周二尾盘CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计 联储下月升息的机率为12%，12月升息的可能性约为33%。 美元兑日圆 跌1.5%，报100.89日圆，稍早触及三周低位100.69日圆。 本首相安倍晋三内阁周二批准了13.5万亿日圆(1,320.4亿美元)的财政措施，作为重振 疲弱经济的部分努力。 日圆不跌反升，因刺激规模与市场预期基本一致，且市 场认为之前日本央行祭出的宽松举措不如预期的激进。 BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示，美元/日圆逼 近100日圆大关。 “尽管事实证明之前的干预行动成效甚微，但日本当局可能被迫考虑再次出手干预，” 他说。 欧元兑美元 升至六周高位，纽约尾盘上扬0.5%，报1.1227美元。 澳洲央行在周二降息25个基点，但澳元走强。兑美元 最新上扬1.0%，报0.7608美 元。 BK的Schlossberg称，交易商认为，澳洲央行此举是“一锤子买卖”，不会再有后续行 动。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1225 1.1159 +0.59 +3.36 1.0860 美元/日圆 100.88 102.38 -1.47 -16.14 120.30 欧元/日圆 113.22 114.29 -0.94 -13.22 130.47 美元/瑞郎 0.9637 0.9682 -0.46 -3.80 1.0018 英镑/美元 1.3355 1.3173 +1.38 -9.38 1.4738 美元/加元 1.3109 1.3121 -0.09 -5.27 1.3839 美元/离岸人民币 6.6323 6.6455 -0.20 +0.98 6.5680 澳元/美元 0.7609 0.7534 +1.00 +4.59 0.7275 欧元/瑞郎 1.0821 1.0808 +0.12 -0.60 1.0886 欧元/英镑 0.8402 0.8469 -0.79 +14.05 0.7367 新西兰元/美元 0.7237 0.7170 +0.93 +6.04 0.6825 美元/挪威克朗 8.4292 8.4973 -0.80 -4.64 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4603 9.4839 -0.25 -1.47 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5085 8.5939 -0.99 +0.73 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5520 9.5916 -0.41 +4.16 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 母红/龚芳; 审校 李军/白云)