《全球汇市》美元收复失地，但投资者在就业报告前大多离场观望

《路透晚报》--1月17日日间新闻摘要（中港台）
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
* ADP数据显示，美国7月民间新增就业岗位17.9万个
* 日本密切关注美元/日圆走势
* 投资者等待英国央行会议
路透纽约8月3日 - 美元周三上涨，此前一天触及六周低位，投资者在周五美国发布非农就业报告前轧平头寸，非农就业报告应该有助于投资人判断美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息的时机。
美元在上周前的周度表现为一年半来最佳，但上周美联储令投资者感到失望，因未能像预期得那样明确发出近期将升息的信号，加上美国经济增长数据远低于预期。
美元指数 纽约尾盘升0.5%，至95.563。周二，美元指数触及六周低位，但本周迄今持平。
美国民间就业机构(ADP)周三发布的数据显示，7月民间雇主新增17.9万个就业岗位，表明劳动力市场持续改善。但数据没有明显改变联储将在今年维持利率不变的预期，周五发布的政府7月就业报告将令投资人更全面的了解就业市场的表现。
CME的FedWatch显示，联邦基金利率期货周三晚些时候的走势暗示，美联储下月会议升息的几率为18%，高于周二的12%。12月会议升息的几率从周二的38%升至42.7%。
分析师曾说过，除非在美联储开会当月市场消化的升息预期超过60%，否则美联储不会升息。
DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio称，近期美国就业数据符合美联储将升息的预期。
“但在美联储9月会议前仅剩两份非农就业报告了，数据必须异常强劲，美联储才有可能考虑升息。”他还表示。
市场人士也在等待英国央行周四的货币政策决定，一个多月前英国公投决定脱离欧盟。市场普遍预计英国央行周四将下调利率。
周三尾盘英镑 兑美元下跌0.3%，报1.3311美元， 英镑自英国公投决定脱欧以来兑美元下跌超过10%。
美元兑日圆从三周低位反弹，投资者对进一步买入日圆保持谨慎，此前日本财务省财务官浅川雅嗣加大对日圆升势的口头干预，警告投机客勿推升日圆上涨过快。
纽约尾盘，美元兑日圆 升0.3%，报101.16日圆。(完)
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault) 报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)