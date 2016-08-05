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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 09:18 BJT

《全球汇市》英镑舔舐央行刺激政策后的伤口，美元持坚等待就业数据

路透访问的分析师平均预计，美国7月非农就业岗位料增加18万个。
    
    衡量通胀压力的重要指标--平均时薪预计增长0.2%。
    
    随着美元反弹，欧元 周四跌至1.1114美元，现报1.1131，日内基本持平，但周线
下滑0.3%。
    
    日圆兑美元 守稳在101.20日圆，接近周二所及三周高位100.68。    
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1131  1.1128  +0.03  +2.50  1.0860
    美元/日圆            101.22  101.20  +0.02 -15.86  120.30
    欧元/日圆         112.67  112.58  +0.08 -13.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9737  0.9736  +0.01  -2.80  1.0018
    英镑/美元            1.3124  1.3103  +0.16 -10.95  1.4738
    美元/加元            1.3026  1.3015  +0.08  -5.87  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6446  6.6456  -0.02  +1.17  6.5680
    澳元/美元            0.7640  0.7627  +0.17  +5.02  0.7275
    新西兰元/美元        0.7181  0.7171  +0.14  +5.22  0.6825
    澳元/日圆         77.330  77.180  +0.19 -11.74  87.620
    新西兰元/日圆     72.690  72.600  +0.12 -11.33  81.980
    英镑/日圆         132.85  132.60  +0.19 -25.04  177.22
    澳元/新西兰元     1.0636  1.0629  +0.07  -0.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/龚芳/侯雪苹/许娜；审校 王丽鑫/白云/王兴亚)

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