《全球汇市》美元普跌，投资人静待本月稍晚美联储主席叶伦的讲话

日本已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
* 美元普跌，投资人静待叶伦讲话
* 美国公债收益率下挫，打压美元
* 关注周五美国零售销售数据
路透纽约8月10日 - 美元周三下滑，在没有新的重大经济报告能为经济强度提供线索的情况下，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本月稍后的讲话。
上周五美国公布强于预期的7月就业增长数据，令今年进一步升息的预期升温后，美元上涨。但之后美元回吐了涨幅。
“本周美元遭受颇为普遍的抛售。”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
周二公布的数据显示，第二季美国非农生产率下降，扶助打压美元。
周三美国公债收益率下滑也拖累美元走软。
分析师表示，预计叶伦在8月26日怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的讲话基调将更偏鹰派的投资人在那之前可能不会轻易押注。
“在几周都没有美联储鹰派言论威胁的情况下，是有机会作空美元的。”Serebriakov表示，“这可能是影响市场的部分因素。”
美元指数 跌0.53%，报95.673，之前跌至上周四来最低的95.442。
在油价由升转跌后，美元缩减了跌幅。
美元兑日圆 下滑0.64%，报101.24日圆，兑欧元 跌0.47%，报1.1170美元。
美国下一个重要经济数据将是周五出炉的7月零售销售报告。
投资人和交易员在夏季度假令市场流动性降低，从而导致市场走势被放大。
澳元兑美元 升至逾三个月最高的0.7756美元，之后回落至0.7704美元，本周澳元受澳洲相对较高的收益率和投资人风险意愿增强提振。
“澳元表现出的韧性部分是因市场没有进一步消化美联储9月升息的可能性，限制了美元的升幅。”Westpac分析师在报告中指出。
英镑兑美元 持稳在1.3005美元，稍早升至1.3094美元。周二英镑曾跌至7月11日来最低的1.2956美元。
新西兰央行预计将在周四降息25个基点，至2.00%。
新西兰元兑美元 升0.63%，报0.7209美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩