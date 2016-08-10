《全球汇市》美元普跌，投资人静待本月稍晚美联储主席叶伦的讲话

* 美元普跌，投资人静待叶伦讲话

* 美国公债收益率下挫，打压美元

* 关注周五美国零售销售数据

路透纽约8月10日 - 美元周三下滑，在没有新的重大经济报告能为经济强度提供线索的情况下，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本月稍后的讲话。

上周五美国公布强于预期的7月就业增长数据，令今年进一步升息的预期升温后，美元上涨。但之后美元回吐了涨幅。

“本周美元遭受颇为普遍的抛售。”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

周二公布的数据显示，第二季美国非农生产率下降，扶助打压美元。

周三美国公债收益率下滑也拖累美元走软。

分析师表示，预计叶伦在8月26日怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的讲话基调将更偏鹰派的投资人在那之前可能不会轻易押注。

“在几周都没有美联储鹰派言论威胁的情况下，是有机会作空美元的。”Serebriakov表示，“这可能是影响市场的部分因素。”

美元指数 跌0.53%，报95.673，之前跌至上周四来最低的95.442。

在油价由升转跌后，美元缩减了跌幅。

美元兑日圆 下滑0.64%，报101.24日圆，兑欧元 跌0.47%，报1.1170美元。

美国下一个重要经济数据将是周五出炉的7月零售销售报告。

投资人和交易员在夏季度假令市场流动性降低，从而导致市场走势被放大。

澳元兑美元 升至逾三个月最高的0.7756美元，之后回落至0.7704美元，本周澳元受澳洲相对较高的收益率和投资人风险意愿增强提振。

“澳元表现出的韧性部分是因市场没有进一步消化美联储9月升息的可能性，限制了美元的升幅。”Westpac分析师在报告中指出。

英镑兑美元 持稳在1.3005美元，稍早升至1.3094美元。周二英镑曾跌至7月11日来最低的1.2956美元。

新西兰央行预计将在周四降息25个基点，至2.00%。