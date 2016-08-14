更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因零售销售数据令投资人担心美国第三季经济力道

(新增文末表格)

* 美元下滑，因经济数据令人失望

* 澳元和新西兰元恢复跌势

路透纽约8月14日 - 美元周五走软，此前美国公布的7月零售销售意外持平，且7月生产者物价指数(PPI)也下滑，市场预期为上涨，这令投资人愈发担心美国第三季经济成长强度。

分析师原本预计7月零售销售上升0.4%。7月PPI为3月来首次下滑，且降幅为去年9月来最大。

“美元走软尤其是受美国零售销售数据影响，”Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示，并称“生产者物价数据也暗示通胀受限。”

周五公布的第三份报告显示，8月初消费者信心稳定，但家庭对收入的看法有所软化。第四份报告则显示企业6月在减少积压库存方面取得很大进展，企业积压库存自2015年第二季以来一直压制经济增长。

美元指数 跌0.15%，报95.725，盘中一度跌至一周最低的95.254。美元兑日圆 也大跌0.77%，报101.19日圆，美元兑欧元 跌0.20%，报1.1159美元。

上周五数据显示7月美国非农就业岗位增幅大于预期，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息的预期升温后，美元走强。

不过本周美元回吐涨幅，因投资人预计不太可能在9月加息，而12月美联储会议还要等一些时日。

下周三，美联储将发布7月会议记录，之后市场焦点将转向8月26日美联储主席叶伦在杰克森霍尔年会上的讲话。

澳元和新西兰元收低，之前一度受美国数据带动转升。澳元和新西兰元在海外市场下滑，因之前数据显示中国7月经济活动放缓，投资增速为16年半来最慢。

中国经济活动在7月放缓，工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证中国经济仍处于深度调整之中，当前经济下行压力不容忽视。

澳元兑美元 跌0.65%，报0.7645美元，新西兰元兑美元 跌0.18%，报0.7189美元。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1158 1.1135 +0.21 +2.74 1.0860

美元/日圆 101.29 101.95 -0.65 -15.80 120.30

欧元/日圆 113.05 113.50 -0.40 -13.35 130.47

美元/瑞郎 0.9743 0.9751 -0.08 -2.75 1.0018

英镑/美元 1.2918 1.2954 -0.28 -12.35 1.4738

美元/加元 1.2946 1.2989 -0.33 -6.45 1.3839

美元/离岸人民币 6.6513 6.6414 +0.15 +1.27 6.5680

澳元/美元 0.7646 0.7695 -0.64 +5.10 0.7275

欧元/瑞郎 1.0883 1.0862 +0.19 -0.03 1.0886

欧元/英镑 0.8639 0.8594 +0.52 +17.27 0.7367

新西兰元/美元 0.7189 0.7202 -0.18 +5.33 0.6825

美元/挪威克朗 8.2072 8.2462 -0.47 -7.16 8.8398

欧元/挪威克朗 9.1686 9.1838 -0.17 -4.50 9.6011

美元/瑞典克朗 8.4530 8.4724 -0.23 +0.08 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.4367 9.4354 +0.01 +2.90 9.1705