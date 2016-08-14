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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元下滑，因零售销售数据令投资人担心美国第三季经济力道

* 美元下滑，因经济数据令人失望
    * 澳元和新西兰元恢复跌势

    路透纽约8月14日 - 美元周五走软，此前美国公布的7月零售销售意外持平，且7月生产者物价指数(PPI)
也下滑，市场预期为上涨，这令投资人愈发担心美国第三季经济成长强度。
    
    分析师原本预计7月零售销售上升0.4%。7月PPI为3月来首次下滑，且降幅为去年9月来最大。
    
    “美元走软尤其是受美国零售销售数据影响，”Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenb
roek表示，并称“生产者物价数据也暗示通胀受限。”
    
    周五公布的第三份报告显示，8月初消费者信心稳定，但家庭对收入的看法有所软化。第四份报告则显示
企业6月在减少积压库存方面取得很大进展，企业积压库存自2015年第二季以来一直压制经济增长。 
    
    美元指数 跌0.15%，报95.725，盘中一度跌至一周最低的95.254。美元兑日圆 也大跌0.77%，
报101.19日圆，美元兑欧元 跌0.20%，报1.1159美元。
    
    上周五数据显示7月美国非农就业岗位增幅大于预期，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息的
预期升温后，美元走强。
    
    不过本周美元回吐涨幅，因投资人预计不太可能在9月加息，而12月美联储会议还要等一些时日。
    
    下周三，美联储将发布7月会议记录，之后市场焦点将转向8月26日美联储主席叶伦在杰克森霍尔年会上的
讲话。
    
    澳元和新西兰元收低，之前一度受美国数据带动转升。澳元和新西兰元在海外市场下滑，因之前数据显示
中国7月经济活动放缓，投资增速为16年半来最慢。
    
    中国经济活动在7月放缓，工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资
增速再创历史新低，印证中国经济仍处于深度调整之中，当前经济下行压力不容忽视。 
    
    澳元兑美元 跌0.65%，报0.7645美元，新西兰元兑美元 跌0.18%，报0.7189美元。(完)    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1158   1.1135   +0.21   +2.74   1.0860
    美元/日圆            101.29   101.95   -0.65  -15.80   120.30
    欧元/日圆         113.05   113.50   -0.40  -13.35   130.47
    美元/瑞郎            0.9743   0.9751   -0.08   -2.75   1.0018
    英镑/美元            1.2918   1.2954   -0.28  -12.35   1.4738
    美元/加元            1.2946   1.2989   -0.33   -6.45   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6513   6.6414   +0.15   +1.27   6.5680
    澳元/美元            0.7646   0.7695   -0.64   +5.10   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0883   1.0862   +0.19   -0.03   1.0886
    欧元/英镑         0.8639   0.8594   +0.52  +17.27   0.7367
    新西兰元/美元        0.7189   0.7202   -0.18   +5.33   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2072   8.2462   -0.47   -7.16   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.1686   9.1838   -0.17   -4.50   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4530   8.4724   -0.23   +0.08   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4367   9.4354   +0.01   +2.90   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
　　

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