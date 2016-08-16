更新版 1-《全球汇市》美元跌至逾七周低点，但在杜德利讲话带动升息预期后略有回升

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
* 美元兑欧元、日圆和瑞郎触及逾七周低点 * 美国7月CPI数据为2月来最弱，打压美元 * 联储杜德利讲话后美元缩减跌幅 * 联邦基金利率期货走势显示今年美联储升息机率为55% (新增文末收盘表格) 路透纽约8月16日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周二跌至逾七周最低水准，因昨日一美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表了鸽派言论，但在纽约联储总裁的讲话带动了今年升 息的预期后，美元缩减跌幅。 美元兑上述三种货币均跌至6月24日，即英国退欧公投翌日以来的最低水准。 欧元兑美元 大涨逾1%，报1.1322美元日高，美元兑日圆 重挫逾1.5%，报99 .65日圆，美元兑瑞郎 跌逾1%，报0.9589瑞郎。 美元指数 也大跌逾1%，至逾七周最低的94.426。 分析师表示，旧金山联储总裁威廉姆斯周一的讲话打压了美元。威廉姆斯称美联储应考 虑设定更高的通胀目标。目前美联储的通胀目标在2%。 数据显示，美国7月消费者物价持平，为2月来最弱，巩固了对美联储是否能在12月前升 息的疑虑。 “威廉姆斯的言论很重要，因这意味着呼吸机会开更久。”Chapdelaine Foreign Exch ange董事总经理Douglas Borthwick称。 Borthwick称，对美国将维持低利率的预期支撑了墨西哥比索 和俄罗斯卢布RUB= 等新兴市场货币。 不过在纽约联储总裁杜德利对Fox Business Network称，美联储可能早至9月就加息后 ，美元缩减跌幅。 根据CME Group的FedWatch程序，在杜德利讲话后，联邦基金利率期货走势显示交易商 预计美联储在其12月会议上加息的可能性为55%，周一为42%。 杜德利的讲话部分抵消了威廉姆斯讲话的影响，花旗集团G10汇市策略部门全球主管Ste ve Englander称。 欧元兑美元纽约尾盘升0.82%，报1.1275美元，美元兑日圆尾盘跌1%，报100.25日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1276 1.1183 +0.83 +3.83 1.0860 美元/日圆 100.28 101.24 -0.95 -16.64 120.30 欧元/日圆 113.11 113.19 -0.07 -13.31 130.47 美元/瑞郎 0.9615 0.9724 -1.12 -4.02 1.0018 英镑/美元 1.3044 1.2879 +1.28 -11.49 1.4738 美元/加元 1.2858 1.2919 -0.47 -7.09 1.3839 美元/离岸人民币 6.6290 6.6462 -0.26 +0.93 6.5680 澳元/美元 0.7694 0.7672 +0.29 +5.76 0.7275 欧元/瑞郎 1.0845 1.0876 -0.29 -0.38 1.0886 欧元/英镑 0.8643 0.8682 -0.45 +17.32 0.7367 新西兰元/美元 0.7277 0.7203 +1.03 +6.62 0.6825 美元/挪威克朗 8.1941 8.2114 -0.21 -7.30 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2429 9.1818 +0.67 -3.73 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4130 8.4559 -0.51 -0.40 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4880 9.4555 +0.34 +3.46 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。