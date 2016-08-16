更新版 1-《全球汇市》美元跌至逾七周低点，但在杜德利讲话带动升息预期后略有回升

* 美元兑欧元、日圆和瑞郎触及逾七周低点 * 美国7月CPI数据为2月来最弱，打压美元 * 联储杜德利讲话后美元缩减跌幅 * 联邦基金利率期货走势显示今年美联储升息机率为55% (新增文末收盘表格) 路透纽约8月16日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周二跌至逾七周最低水准，因昨日一美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表了鸽派言论，但在纽约联储总裁的讲话带动了今年升 息的预期后，美元缩减跌幅。 美元兑上述三种货币均跌至6月24日，即英国退欧公投翌日以来的最低水准。 欧元兑美元 大涨逾1%，报1.1322美元日高，美元兑日圆 重挫逾1.5%，报99 .65日圆，美元兑瑞郎 跌逾1%，报0.9589瑞郎。 美元指数 也大跌逾1%，至逾七周最低的94.426。 分析师表示，旧金山联储总裁威廉姆斯周一的讲话打压了美元。威廉姆斯称美联储应考 虑设定更高的通胀目标。目前美联储的通胀目标在2%。 数据显示，美国7月消费者物价持平，为2月来最弱，巩固了对美联储是否能在12月前升 息的疑虑。 “威廉姆斯的言论很重要，因这意味着呼吸机会开更久。”Chapdelaine Foreign Exch ange董事总经理Douglas Borthwick称。 Borthwick称，对美国将维持低利率的预期支撑了墨西哥比索 和俄罗斯卢布RUB= 等新兴市场货币。 不过在纽约联储总裁杜德利对Fox Business Network称，美联储可能早至9月就加息后 ，美元缩减跌幅。 根据CME Group的FedWatch程序，在杜德利讲话后，联邦基金利率期货走势显示交易商 预计美联储在其12月会议上加息的可能性为55%，周一为42%。 杜德利的讲话部分抵消了威廉姆斯讲话的影响，花旗集团G10汇市策略部门全球主管Ste ve Englander称。 欧元兑美元纽约尾盘升0.82%，报1.1275美元，美元兑日圆尾盘跌1%，报100.25日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1276 1.1183 +0.83 +3.83 1.0860 美元/日圆 100.28 101.24 -0.95 -16.64 120.30 欧元/日圆 113.11 113.19 -0.07 -13.31 130.47 美元/瑞郎 0.9615 0.9724 -1.12 -4.02 1.0018 英镑/美元 1.3044 1.2879 +1.28 -11.49 1.4738 美元/加元 1.2858 1.2919 -0.47 -7.09 1.3839 美元/离岸人民币 6.6290 6.6462 -0.26 +0.93 6.5680 澳元/美元 0.7694 0.7672 +0.29 +5.76 0.7275 欧元/瑞郎 1.0845 1.0876 -0.29 -0.38 1.0886 欧元/英镑 0.8643 0.8682 -0.45 +17.32 0.7367 新西兰元/美元 0.7277 0.7203 +1.03 +6.62 0.6825 美元/挪威克朗 8.1941 8.2114 -0.21 -7.30 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2429 9.1818 +0.67 -3.73 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4130 8.4559 -0.51 -0.40 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4880 9.4555 +0.34 +3.46 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)