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亚洲 | 2016年 8月 17日 星期三 06:10 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元跌至逾七周低点，但在杜德利讲话带动升息预期后略有回升

* 美元兑欧元、日圆和瑞郎触及逾七周低点
    * 美国7月CPI数据为2月来最弱，打压美元
    * 联储杜德利讲话后美元缩减跌幅
    * 联邦基金利率期货走势显示今年美联储升息机率为55%

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约8月16日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周二跌至逾七周最低水准，因昨日一美国
联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表了鸽派言论，但在纽约联储总裁的讲话带动了今年升
息的预期后，美元缩减跌幅。
    
    美元兑上述三种货币均跌至6月24日，即英国退欧公投翌日以来的最低水准。
    
    欧元兑美元 大涨逾1%，报1.1322美元日高，美元兑日圆 重挫逾1.5%，报99
.65日圆，美元兑瑞郎 跌逾1%，报0.9589瑞郎。
    
    美元指数 也大跌逾1%，至逾七周最低的94.426。
    
    分析师表示，旧金山联储总裁威廉姆斯周一的讲话打压了美元。威廉姆斯称美联储应考
虑设定更高的通胀目标。目前美联储的通胀目标在2%。
    
    数据显示，美国7月消费者物价持平，为2月来最弱，巩固了对美联储是否能在12月前升
息的疑虑。
    
    “威廉姆斯的言论很重要，因这意味着呼吸机会开更久。”Chapdelaine Foreign Exch
ange董事总经理Douglas Borthwick称。
    
    Borthwick称，对美国将维持低利率的预期支撑了墨西哥比索 和俄罗斯卢布RUB=
等新兴市场货币。
    
    不过在纽约联储总裁杜德利对Fox Business Network称，美联储可能早至9月就加息后
，美元缩减跌幅。
    
    根据CME Group的FedWatch程序，在杜德利讲话后，联邦基金利率期货走势显示交易商
预计美联储在其12月会议上加息的可能性为55%，周一为42%。
    
    杜德利的讲话部分抵消了威廉姆斯讲话的影响，花旗集团G10汇市策略部门全球主管Ste
ve Englander称。
    
    欧元兑美元纽约尾盘升0.82%，报1.1275美元，美元兑日圆尾盘跌1%，报100.25日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1276   1.1183   +0.83   +3.83   1.0860
    美元/日圆            100.28   101.24   -0.95  -16.64   120.30
    欧元/日圆         113.11   113.19   -0.07  -13.31   130.47
    美元/瑞郎            0.9615   0.9724   -1.12   -4.02   1.0018
    英镑/美元            1.3044   1.2879   +1.28  -11.49   1.4738
    美元/加元            1.2858   1.2919   -0.47   -7.09   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6290   6.6462   -0.26   +0.93   6.5680
    澳元/美元            0.7694   0.7672   +0.29   +5.76   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0845   1.0876   -0.29   -0.38   1.0886
    欧元/英镑         0.8643   0.8682   -0.45  +17.32   0.7367
    新西兰元/美元        0.7277   0.7203   +1.03   +6.62   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1941   8.2114   -0.21   -7.30   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2429   9.1818   +0.67   -3.73   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4130   8.4559   -0.51   -0.40   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4880   9.4555   +0.34   +3.46   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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