更新版 1-《全球汇市》美元指数触及近八周低位，美联储会议记录显示意见分歧

* 欧元兑美元触及近八周高位1.1356美元 * 美元兑瑞郎跌至八周低点0.9540瑞郎 * 美联储今年升息的机率降至不到50% * 美元扩大跌幅，尽管纽约联储总裁杜德利讲话 (新增文末表格) 路透纽约8月18日 - 美元兑欧元周四触及近八周最低水准，兑瑞郎也跌至八周低点，昨 日公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，政策制定者仍倾向 反对短期内加息。 周三公布的会议记录显示，尽管联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业 市场普遍乐观，但多位决策者表示，短期内不应升息，唯恐未来就业增长步伐放缓，而且委 员表示他们希望“保留各种政策选项”。 会议记录让那些原本押注美联储态度可能更为强硬的人感到失望；此前纽约联储总裁杜 德利周二表示，美联储最快可能9月升息。 杜德利周四重申整体经济仍在正轨。尽管美元一度因此缩减跌幅，但很快就摆脱杜德利 讲话的影响，在午后交易时段扩大跌幅。 “杜德利称他的观点没有改变，但目前我认为市场有那么点又在消化美联储的鸽派基调 ，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称。 欧元兑美元 触及日高1.1356美元，美元兑瑞郎 跌至0.9540瑞郎日低。美元 兑日圆 稍早也跌至99.66日圆，仅略高于周二触及的逾七周低点99.53日圆。 美元指数 纽约尾盘跌0.58%，报94.170，盘中创下近八周最低的94.141。 根据CME Group的FedWatch程序，周四联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计今年美 联储升息的机率为48.8%。 分析师表示，同近期美联储官员的讲话相比，美联储会议记录对美元的冲击最大。 “当我们没有从联储会议记录中看到毫不含糊的鹰派论调，就好像是为美元进一步卖盘 打开了大门。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。 尾盘，欧元兑美元升0.56%，报1.1350美元，美元兑瑞郎跌0.79%，报0.9538瑞郎，美元 兑日圆跌0.29%，报99.95日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1352 1.1286 +0.58 +4.53 1.0860 美元/日圆 99.87 100.24 -0.37 -16.98 120.30 欧元/日圆 113.38 113.16 +0.19 -13.10 130.47 美元/瑞郎 0.9538 0.9614 -0.79 -4.79 1.0018 英镑/美元 1.3166 1.3039 +0.97 -10.67 1.4738 美元/加元 1.2780 1.2843 -0.49 -7.65 1.3839 美元/离岸人民币 6.6311 6.6341 -0.05 +0.96 6.5680 澳元/美元 0.7685 0.7654 +0.41 +5.64 0.7275 欧元/瑞郎 1.0835 1.0858 -0.21 -0.47 1.0886 欧元/英镑 0.8618 0.8664 -0.53 +16.98 0.7367 新西兰元/美元 0.7290 0.7246 +0.61 +6.81 0.6825 美元/挪威克朗 8.1456 8.1946 -0.60 -7.85 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2549 9.2604 -0.06 -3.61 9.6011 美元/瑞典克朗 8.3445 8.4237 -0.94 -1.21 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4744 9.5089 -0.36 +3.31 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)