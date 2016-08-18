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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 06:45 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及近八周低位，美联储会议记录显示意见分歧

* 欧元兑美元触及近八周高位1.1356美元
    * 美元兑瑞郎跌至八周低点0.9540瑞郎
    * 美联储今年升息的机率降至不到50%
    * 美元扩大跌幅，尽管纽约联储总裁杜德利讲话

 (新增文末表格)
    路透纽约8月18日 - 美元兑欧元周四触及近八周最低水准，兑瑞郎也跌至八周低点，昨
日公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，政策制定者仍倾向
反对短期内加息。
    
    周三公布的会议记录显示，尽管联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业
市场普遍乐观，但多位决策者表示，短期内不应升息，唯恐未来就业增长步伐放缓，而且委
员表示他们希望“保留各种政策选项”。 
    
    会议记录让那些原本押注美联储态度可能更为强硬的人感到失望；此前纽约联储总裁杜
德利周二表示，美联储最快可能9月升息。
 
    杜德利周四重申整体经济仍在正轨。尽管美元一度因此缩减跌幅，但很快就摆脱杜德利
讲话的影响，在午后交易时段扩大跌幅。
    
    “杜德利称他的观点没有改变，但目前我认为市场有那么点又在消化美联储的鸽派基调
，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称。
    
    欧元兑美元 触及日高1.1356美元，美元兑瑞郎 跌至0.9540瑞郎日低。美元
兑日圆 稍早也跌至99.66日圆，仅略高于周二触及的逾七周低点99.53日圆。
    
    美元指数 纽约尾盘跌0.58%，报94.170，盘中创下近八周最低的94.141。
    
    根据CME Group的FedWatch程序，周四联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计今年美
联储升息的机率为48.8%。
    
    分析师表示，同近期美联储官员的讲话相比，美联储会议记录对美元的冲击最大。
    
    “当我们没有从联储会议记录中看到毫不含糊的鹰派论调，就好像是为美元进一步卖盘
打开了大门。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。
    
    尾盘，欧元兑美元升0.56%，报1.1350美元，美元兑瑞郎跌0.79%，报0.9538瑞郎，美元
兑日圆跌0.29%，报99.95日圆。 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1352   1.1286   +0.58   +4.53   1.0860
    美元/日圆             99.87   100.24   -0.37  -16.98   120.30
    欧元/日圆         113.38   113.16   +0.19  -13.10   130.47
    美元/瑞郎            0.9538   0.9614   -0.79   -4.79   1.0018
    英镑/美元            1.3166   1.3039   +0.97  -10.67   1.4738
    美元/加元            1.2780   1.2843   -0.49   -7.65   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6311   6.6341   -0.05   +0.96   6.5680
    澳元/美元            0.7685   0.7654   +0.41   +5.64   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0835   1.0858   -0.21   -0.47   1.0886
    欧元/英镑         0.8618   0.8664   -0.53  +16.98   0.7367
    新西兰元/美元        0.7290   0.7246   +0.61   +6.81   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1456   8.1946   -0.60   -7.85   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2549   9.2604   -0.06   -3.61   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.3445   8.4237   -0.94   -1.21   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4744   9.5089   -0.36   +3.31   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)    
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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