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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 13:55 BJT

《全球汇市》美元小涨，但周线料将录得跌幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1334  1.1352  -0.16  +4.36  1.0860
    美元/日圆            100.19   99.87  +0.32 -16.72  120.30
    欧元/日圆        113.56  113.37  +0.17 -13.08  130.65
    美元/瑞郎            0.9555  0.9538  +0.18  -4.62  1.0018
    英镑/美元            1.3139  1.3166  -0.21 -10.85  1.4738
    美元/加元            1.2799  1.2780  +0.15  -7.51  1.3839
    美元/离岸人民币    6.6120  6.6310  -0.29  +0.67  6.5680
    澳元/美元            0.7641  0.7685  -0.57  +5.03  0.7275
    新西兰元/美元        0.7267  0.7290  -0.32  +6.48  0.6825
    澳元/日圆        76.560  76.750  -0.25 -12.52  87.520
    新西兰元/日圆    72.810  72.810  +0.00 -11.32  82.100
    英镑/日圆        131.64  131.49  +0.11 -25.75  177.30
    澳元/新西兰元    1.0513  1.0530  -0.16  -1.24  1.0645
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (翻译/审校  于春红/蔡美珍/郑茵/张涛/王兴亚/张荻/王颖)

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