《全球汇市》美元小涨，但周线料将录得跌幅

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1334 1.1352 -0.16 +4.36 1.0860 美元/日圆 100.19 99.87 +0.32 -16.72 120.30 欧元/日圆 113.56 113.37 +0.17 -13.08 130.65 美元/瑞郎 0.9555 0.9538 +0.18 -4.62 1.0018 英镑/美元 1.3139 1.3166 -0.21 -10.85 1.4738 美元/加元 1.2799 1.2780 +0.15 -7.51 1.3839 美元/离岸人民币 6.6120 6.6310 -0.29 +0.67 6.5680 澳元/美元 0.7641 0.7685 -0.57 +5.03 0.7275 新西兰元/美元 0.7267 0.7290 -0.32 +6.48 0.6825 澳元/日圆 76.560 76.750 -0.25 -12.52 87.520 新西兰元/日圆 72.810 72.810 +0.00 -11.32 82.100 英镑/日圆 131.64 131.49 +0.11 -25.75 177.30 澳元/新西兰元 1.0513 1.0530 -0.16 -1.24 1.0645 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (翻译/审校 于春红/蔡美珍/郑茵/张涛/王兴亚/张荻/王颖)