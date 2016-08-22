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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 16:12 BJT

《全球汇市》美元上涨，受美联储副主席费舍尔乐观言论激励

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1282  1.1325  -0.38  +3.89  1.0860
    美元/日圆            100.72  100.20  +0.52 -16.28  120.30
    欧元/日圆         113.65  113.47  +0.16 -12.89  130.47
    美元/瑞郎            0.9639  0.9609  +0.31  -3.78  1.0018
    英镑/美元            1.3094  1.3074  +0.15 -11.15  1.4738
    美元/加元            1.2904  1.2870  +0.26  -6.76  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6657  6.6554  +0.15  +1.49  6.5680
    澳元/美元            0.7615  0.7624  -0.12  +4.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7246  0.7277  -0.43  +6.17  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0881  1.0868  +0.12  -0.05  1.0886
    欧元/英镑         0.8616  0.8660  -0.51 +16.95  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4816  9.4972  -0.16  +3.39  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2318  8.2146  +0.21  -6.88  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙茉莉/侯雪萍/李春喜 审校 张涛/汪红英/刘秀红)

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